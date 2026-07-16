Zendaya drohte Holland: „Verlasse dich, wenn …“

Holland zögerte, Rolle anzunehmen

Passiert sei dies, nachdem Holland von Star-Regisseur Christopher Nolan eine Rolle in „Die Odyssee“ angeboten worden sei. „Ehrlich gesagt setzte ich mich zu Hause nach unserem Treffen mit Z (Zendaya, Anm.) hin und sagte: ,Ich habe diesen Film angeboten bekommen.‘ Und sie sagte: ,Von wem?‘ Und ich sagte: ,Es ist der große Film.‘ Und sie sagte: ,Chris?‘ Ich sagte: ,Ja, es ist Chris Nolan.‘“