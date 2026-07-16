Zendaya drohte Holland: „Verlasse dich, wenn …“

Hängen bei Zendaya und Tom Holland etwa schon dunkle Wolken überm frischen Ehe-Glück? Der Hollywoodstar plauderte jetzt nämlich aus, dass seine schöne Gattin ihm erst kürzlich mit Trennung drohte. Aber aus einem wirklich guten Grund ...
Im Gespräch mit dem „People“-Magazin zu seinem neuen Film „Die Odyssee“ – Holland ist darin als Odysseus‘ Sohn Telemachos zu sehen – plauderte der Schauspieler aus dem Liebes-Nähkästchen. Und verriet: Kurz vor der Hochzeit habe seine schöne Verlobte ihm sogar damit gedroht, ihn zu verlassen.
Holland zögerte, Rolle anzunehmen
Passiert sei dies, nachdem Holland von Star-Regisseur Christopher Nolan eine Rolle in „Die Odyssee“ angeboten worden sei. „Ehrlich gesagt setzte ich mich zu Hause nach unserem Treffen mit Z (Zendaya, Anm.) hin und sagte: ,Ich habe diesen Film angeboten bekommen.‘ Und sie sagte: ,Von wem?‘ Und ich sagte: ,Es ist der große Film.‘ Und sie sagte: ,Chris?‘ Ich sagte: ,Ja, es ist Chris Nolan.‘“
Trotzdem habe er gezögert – wegen möglicher Terminüberschneidungen von „Die Odyssee“ und „Spider-Man: Brand New Day“, in dem Holland erneut in die Titelrolle schlüpfte. „Und dann hatten wir ,Spider-Man‘, dessen Drehstart buchstäblich am selben Tag angesetzt war, an dem wir mit den Dreharbeiten beginnen sollten“, seufzte Holland beim Gedanken, an die Zwickmühle, in der er gesteckt habe.
Drohung von Zendaya zeigte Wirkung
Zendaya habe daraufhin kurz und knapp gemeint: „Ich verlasse dich, wenn du ,Die Odyssee‘ nicht machst.“ Ob die Schauspielerin, die in dem Blockbuster die Göttin Athene spielt, ihre Drohung ernst gemeint hat? Ungewiss! Denn Holland nahm die Rolle an – und lachte im Interview nun: „Ja. Nun, danke an sie. Und hier bin ich.“
Mögliche Terminkollisionen zwischen den beiden Filmen löste Holland schließlich mit der Bitte an Tom Rothman, Vorsitzender und CEO der Sony Pictures Motion Picture Group, die Produktion von „Spider-Man: Brand New Day“ zu verschieben, damit er an „Die Odyssee“ mitwirken konnte.
Regisseur Christopher Nolan freute sich jedenfalls sehr darüber, dass Holland zugesagt hatte. „Tom war jemand, mit dem ich zuvor noch nicht gearbeitet hatte, aber ich habe seine Arbeit seit Jahren bewundert und wollte wirklich mit ihm arbeiten“, verriet der Filmemacher. „Also haben wir uns getroffen, und ich habe ihn überzeugt, es zu machen.“
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