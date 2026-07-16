Frau mit Hund fand Knochen von vermisstem Tiroler

Suche in schwierigstem Gelände

Doch der Reihe nach: Aufgrund der Abgängigkeit wurden in den Folgetagen umfangreiche Suchaktionen gestartet – in schwierigstem Gelände. „Die Märzenklamm hat Stufen und Wasserfälle“, erklärte Engelbert Eberharter, Kommandant der Polizeiinspektion Ried-Kaltenbach bereits im Oktober. Anlass war eine neuerliche Suche aufgrund des – im Vergleich zum Sommer – gesunkenen Wasserstandes. Der junge Mann war auch österreichweit und sogar im EU-Schengenraum als abgängig ausgeschrieben. Es gab seit dem 30. April 2025 aber keinerlei Lebenszeichen mehr von ihm.