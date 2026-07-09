Bill Kaulitz zerlegt Taylor Swifts Mega-Hochzeit

„Jeder, wie er will?“

Besonders widersprüchlich erscheint Bill die Entscheidung für den weltberühmten Veranstaltungsort. Seiner Ansicht nach passt der Wunsch nach Privatsphäre nicht zu einer Feier dieser Größenordnung. Spöttisch kommentiert er: „Wir möchten nicht fotografiert werden, wir möchten es geheim halten und dann heiratest du im Madison Square Garden!“ Sein Zwillingsbruder Tom bewertet die Situation dagegen deutlich entspannter. Für ihn sollte jeder seine Hochzeit nach den eigenen Vorstellungen gestalten dürfen. Deshalb entgegnet er gelassen: „Jeder, wie er will. Das ist die Hochzeit, die sollen es so machen, wie die es toll finden.“