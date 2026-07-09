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„Geschmacklos!“

Bill Kaulitz zerlegt Taylor Swifts Mega-Hochzeit

Society International
09.07.2026 18:00
(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona, PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce sorgt weltweit für Schlagzeilen, Begeisterung löst das Mega-Event aber nicht bei jedem aus. Bill Kaulitz spart in der aktuellen Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ jedenfalls nicht mit Kritik und bezeichnet das Spektakel rund um die Trauung als geschmacklos. 

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Gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz spricht der Tokio-Hotel-Sänger zunächst mit einem Augenzwinkern über das Liebesglück des NFL-Stars. Schließlich gilt Travis Kelce für Bill schon länger als absoluter Traummann. Entsprechend scherzt er: „Ich möchte noch über einen ganz, ganz dunklen traurigen Tag sprechen, den es für mich in dieser Woche gab, und zwar ist Travis Kelce offiziell verheiratet.“

Pompöse Inszenierung „geschmacklos“
Nach diesem humorvollen Einstieg wird Bill jedoch deutlich ernster. Vor allem die Dimensionen der Feier können ihn nicht überzeugen. Dass für die Hochzeit praktisch halb Manhattan im Ausnahmezustand gewesen sei und ausgerechnet der Madison Square Garden als Veranstaltungsort diente, hält er für völlig überzogen.

Mit klaren Worten sagt der 35-Jährige: „Ich meine, geschmackloser geht es nicht! Das hat alles bestimmt sie zu verantworten.“ Damit spielt er auf Taylor Swift an, die seiner Meinung nach maßgeblich hinter der pompösen Inszenierung gestanden habe.

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„Jeder, wie er will?“
Besonders widersprüchlich erscheint Bill die Entscheidung für den weltberühmten Veranstaltungsort. Seiner Ansicht nach passt der Wunsch nach Privatsphäre nicht zu einer Feier dieser Größenordnung. Spöttisch kommentiert er: „Wir möchten nicht fotografiert werden, wir möchten es geheim halten und dann heiratest du im Madison Square Garden!“ Sein Zwillingsbruder Tom bewertet die Situation dagegen deutlich entspannter. Für ihn sollte jeder seine Hochzeit nach den eigenen Vorstellungen gestalten dürfen. Deshalb entgegnet er gelassen: „Jeder, wie er will. Das ist die Hochzeit, die sollen es so machen, wie die es toll finden.“

Die Trauung von Taylor Swift und Travis Kelce fand Anfang des Monats im Madison Square Garden in New York statt und entwickelte sich zu einem der größten Promi-Ereignisse des Jahres. Zahlreiche Stars aus Musik, Film und Sport sollen zu den Gästen gehört haben. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte Schauspieler Adam Sandler, der überraschend die Zeremonie leitete. Außerdem wurde berichtet, dass Taylor Swift zu ihrem Hit „Love Story“ zum Altar schritt: ein Moment, der laut mehreren Gästen für besonders emotionale Augenblicke sorgte.

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