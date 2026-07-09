Sündteure Ferngespräche nach Afrika und Russland

Am Pfingstmontag erlebte der Jurist den Spuk persönlich: „Das Telefon aktivierte sich scheinbar von allein, aus dem Hörer war eine chinesische Tonbandansage zu hören“, schildert der Anwalt. Und mit der Maiabrechnung kam dann das böse Erwachen: Mehr als 400 kurze Verbindungen ins Ausland schienen auf und wurden ihm auch verrechnet.