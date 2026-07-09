Bittere Diagnose! WM-Kicker verletzt sich schwer

Jetzt auch noch das! Der Skandal rund um die Causa Balogun, das 1:4-Debakel gegen Belgien im WM-Achtelfinale – inklusive Verletzung und jetzt die bittere Diagnose: US-Kicker Christian Pulisic hat sich dabei eine Knochenprellung sowie eine Mikrofraktur am Schien- und Wadenbein zugezogen.
Pulisic hat gewiss schon einfachere Tage erlebt als jene, die hinter ihm liegen. Zunächst gerieten er und seine Teamkollegen ins Visier der Fußballwelt, nachdem die Rotsperre gegen Folarin Balogun – mutmaßlich aufgrund einer Intervention von US-Präsident Donald Trump – aufgehoben wurde.
Der Stürmer stand neben Pulisic und Co. gegen Belgien auf dem Platz und gemeinsam kassierte man eine böse 1:4-Abreibung. Pulisic selbst verletzte sich im Achtelfinal-Duell auch noch. In der 52. Minute prallte der Milan-Legionär mit Belgien-Kapitän Youri Tielemans zusammen und musste angeschlagen vom Feld.
Wochenlanger Ausfall
Nach dem Match wurde bald klar, dass sich Pulisic schwerer verletzt haben könnte. Vor Spott und heftiger Kritik rettete ihn das nicht. Ex-US-Nationalspieler Landon Donovan ging etwa hart mit dem ehemaligen Dortmunder ins Gericht: „Der Auftritt von Pulisic war enttäuschend. Die Leute haben die Nase voll davon, wie die Dinge um ihn herum gehandhabt werden. Man hat einfach das Gefühl, dass man ihm nicht nahekommen kann“, polterte der 44-Jährige im Podcast „Unfiltered Soccer“.
Am Donnerstag nun der nächste Rückschlag für Pulisic. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen zeigen: Der Offensivspieler hat sich eine Knochenprellung sowie eine Mikrofraktur am Schien- und Wadenbein am rechten Bein zugezogen. Damit wird der US-Kicker mehrere Wochen ausfallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.