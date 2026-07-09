Bittere Diagnose! WM-Kicker verletzt sich schwer

Wochenlanger Ausfall

Nach dem Match wurde bald klar, dass sich Pulisic schwerer verletzt haben könnte. Vor Spott und heftiger Kritik rettete ihn das nicht. Ex-US-Nationalspieler Landon Donovan ging etwa hart mit dem ehemaligen Dortmunder ins Gericht: „Der Auftritt von Pulisic war enttäuschend. Die Leute haben die Nase voll davon, wie die Dinge um ihn herum gehandhabt werden. Man hat einfach das Gefühl, dass man ihm nicht nahekommen kann“, polterte der 44-Jährige im Podcast „Unfiltered Soccer“.