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Überraschender Look

Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress

Royals
18.03.2026 14:27
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Dieser Auftritt sorgt für Fashion-Wirbel: Prinzessin Kate überrascht bei einem Staatsbesuch mit einem ungewohnten Stil – 80er-Kragen, Korsett-Detail und eine Farbe, die sie sonst kaum trägt.

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Beim Empfang des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu  im Fairmont Windsor Park erschien Kate in einem grauen Mantelkleid des britisch-nigerianischen Designers Tolu Coker und wirkte damit alles anderes als eine graue Maus!

Überraschendes Korsett-Detail
Das Design: Bleistiftrock, markante weiße Revers im 80er-Stil – und ein überraschendes Korsett-Detail am Rücken. Ein Look, den man so bei Kate selten sieht.

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine Farbe, die sie sonst meidet(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Gemeinsam mit Prinz William, König Charles und Königin begrüßte sie die Gäste auf Schloss ...
Gemeinsam mit Prinz William, König Charles und Königin begrüßte sie die Gäste auf Schloss Windsor. Dabei fiel vor allem ein Detail ihres Outfits auf. Am Rücken hatte das Kleid eine Korsett-Schnürung.(Bild: AP/Yui Mok)

Bewusste Mode-Botschaft
Die Wahl des Designers ist kein Zufall. Erst kürzlich hatte König Charles eine Show von Tolu Coker bei der London Fashion Week besucht. Mit ihrem Outfit schlägt Kate nun eine stilvolle Brücke zwischen Großbritannien und Nigeria – genau passend zum Staatsbesuch.

Prinzessin Kate und Prinz William beim Empfang auf Schloss Windsor
Prinzessin Kate und Prinz William beim Empfang auf Schloss Windsor(Bild: AP/Jonathan Brady)
Während sowohl die nigerianische First Lady als auch Queen Camilla in kräftigen Farben zeigten, ...
Während sowohl die nigerianische First Lady als auch Queen Camilla in kräftigen Farben zeigten, entschied sich Prinzessin Kate für ungewohntes Grau.(Bild: AP/Justin Tallis)

Modeexperten sind überzeugt, der zurückhaltende Grauton sei von Kate bewusst gewählt worden. Statt auffälliger Farben setze Kate auf „ruhige Eleganz und Stärke“, damit der Fokus auf dem diplomatischen Anlass bleibt.

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Details mit royaler Geschichte
Abgerundet wurde der Look mit einem Hut von Jane Taylor, Pumps von Hugo Boss sowie Perlenohrringen aus der Sammlung von Prinzessin Diana. Ihre Haare trug Kate in weichen Wellen, das Make-up blieb dezent in kühlen Naturtönen.

Alles aufeinander abgestimmt: Hut, Kleid, Schuhe und Prinzessin Dianas berühmte Perlenohrringe
Alles aufeinander abgestimmt: Hut, Kleid, Schuhe und Prinzessin Dianas berühmte Perlenohrringe(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Treffen mit Signalwirkung
Der Empfang markiert den Auftakt eines zweitägigen Staatsbesuchs und unterstreicht die Beziehungen zwischen Großbritannien und Nigeria. Dass Kate dabei modisch ein Zeichen setzt, sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit – auch international.

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