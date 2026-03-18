Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress

Dieser Auftritt sorgt für Fashion-Wirbel: Prinzessin Kate überrascht bei einem Staatsbesuch mit einem ungewohnten Stil – 80er-Kragen, Korsett-Detail und eine Farbe, die sie sonst kaum trägt.
Beim Empfang des nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu im Fairmont Windsor Park erschien Kate in einem grauen Mantelkleid des britisch-nigerianischen Designers Tolu Coker und wirkte damit alles anderes als eine graue Maus!
Überraschendes Korsett-Detail
Das Design: Bleistiftrock, markante weiße Revers im 80er-Stil – und ein überraschendes Korsett-Detail am Rücken. Ein Look, den man so bei Kate selten sieht.
Bewusste Mode-Botschaft
Die Wahl des Designers ist kein Zufall. Erst kürzlich hatte König Charles eine Show von Tolu Coker bei der London Fashion Week besucht. Mit ihrem Outfit schlägt Kate nun eine stilvolle Brücke zwischen Großbritannien und Nigeria – genau passend zum Staatsbesuch.
Modeexperten sind überzeugt, der zurückhaltende Grauton sei von Kate bewusst gewählt worden. Statt auffälliger Farben setze Kate auf „ruhige Eleganz und Stärke“, damit der Fokus auf dem diplomatischen Anlass bleibt.
Details mit royaler Geschichte
Abgerundet wurde der Look mit einem Hut von Jane Taylor, Pumps von Hugo Boss sowie Perlenohrringen aus der Sammlung von Prinzessin Diana. Ihre Haare trug Kate in weichen Wellen, das Make-up blieb dezent in kühlen Naturtönen.
Treffen mit Signalwirkung
Der Empfang markiert den Auftakt eines zweitägigen Staatsbesuchs und unterstreicht die Beziehungen zwischen Großbritannien und Nigeria. Dass Kate dabei modisch ein Zeichen setzt, sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit – auch international.
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