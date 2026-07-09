Fans von Taylor Swift zahlten für Hochzeits-Abfall

Hauptkäufer seien „vor allem Swifties, die einfach nur ein Stück der Hochzeit besitzen wollen, auch wenn es nur einen indirekten Bezug hat“. Zu den Beweggründen für seine Aktion sagte der Künstler: „Ich versuche, kulturelle Momente in New York festzuhalten, und dies schien ein bedeutender zu sein.“ Es sei ihm darum gegangen, „eine kleine Zeitkapsel dieses Augenblicks einzufangen“.