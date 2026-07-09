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Fans von Taylor Swift zahlten für Hochzeits-Abfall

Society International
09.07.2026 06:42
Taylor Swifts Hochzeit in New York war ein logistisches Großereignis.
Taylor Swifts Hochzeit in New York war ein logistisches Großereignis.(Bild: EPA/LAURA BRETT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fans von Taylor Swift haben je 25 Dollar (21,92 Euro) für auf der Straße eingesammelte Überreste der Hochzeit des Popstars mit US-Footballer Travis Kelce gezahlt. Darunter befinden sich Zigarettenstummel, Trinkhalme, Verschlüsse von Wasserflaschen, Lutscher-Reste, polizeiliche Absperrbänder, Besteckteile sowie einen einzelnen linken AirPod-Kopfhörer ein. Selbst einen Ovulationstest zur Schwangerschaftsplanung war dabei.

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Dies berichtete der New Yorker Künstler Justin Gignac, der den Müll am vergangenen Wochenende rings um den Madison Square Garden eingesammelt hatte. Dort feierten Swift und Kelce ihre riesige Hochzeitsparty mit rund tausend Gästen.

Swifties vor dem Madison Square Garden
Swifties vor dem Madison Square Garden(Bild: EPA/OLGA FEDOROVA)
(Bild: EPA/LAURA BRETT)

Gignac bot den Abfall im Internet an – und machte damit ein gutes Geschäft: Durch den Verkauf von 50 Artikeln habe er 1250 Dollar eingenommen.

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Hauptkäufer seien „vor allem Swifties, die einfach nur ein Stück der Hochzeit besitzen wollen, auch wenn es nur einen indirekten Bezug hat“. Zu den Beweggründen für seine Aktion sagte der Künstler: „Ich versuche, kulturelle Momente in New York festzuhalten, und dies schien ein bedeutender zu sein.“ Es sei ihm darum gegangen, „eine kleine Zeitkapsel dieses Augenblicks einzufangen“.

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