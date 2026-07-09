Hermann-Gmeiner-Saal: Heimatort sucht neuen Namen

Was tun mit der Gmeiner-Büste?

Ein weiteres Problem ist die Büste Gmeiners, die im Ort steht. Die einen wollen sie gänzlich entfernen. Andere wollen, dass die Skulptur adaptiert wird – auch dafür gibt es unterschiedlichste Vorschläge und Varianten. Fest steht jedenfalls, dass Alberschwende sich ernsthaft mit den Themen Erinnerungskultur und Menschenrechte auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzung ist sicher noch nicht abgeschlossen – auch nach der Umbenennung am Montag soll der Prozess weitergeführt werden. Alberschwende steht mit dem Problem nicht alleine da, erst vor Kurzem erhielt ein in Dornbirn nach Gmeiner benannter Weg einen neuen Namen.