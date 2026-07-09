Redlingers nächster Angriff auf Pumpers Rekord

„Anfang Woche hatte ich zwar noch Bauchkrämpfe, aber mittlerweile ist wieder alles okay“, sagt Ländle-Athletin Lisa Redlinger. Gut so! Denn am Freitag steht für die Lustenauerin im deutschen Tübingen ein ziemlich wichtiges Rennen auf dem Programm. Dort könnte die 23-Jährige mit einem dritten starken Saisonergebnis ihr 5000 Meter-Ticket für die im August stattfindende Europameisterschaft im englischen Birmingham absichern oder sogar schon fixieren. „Tübingen ist perfekt, gut besetzt und außerdem nicht weit weg von daheim“, erklärt Redlinger, „und ich fühle mich jetzt richtig gut, ich hatte ein paar starke Trainings seit der Track Night.“