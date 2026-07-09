Ukrainer müssen für Versorgung Russen werden

Militärische Jugendorganisationen

Zudem gibt es eine allwöchentliche Pflichtveranstaltung „Gespräche über Wichtiges“, in der kriegsbejahende Narrative vermittelt werden. Für eine militärische Vorbereitung sorgen unter anderem Klassen für Kadetten und militärisch-patriotische Jugendorganisationen. Subventionierte Organisationen sorgen für eine einfachere Aufnahme an einer Militärhochschule sowie für Trainingskurse im Umgang mit Waffen und Drohnen. Solche Kurse richten sich an Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Das habe den Hintergrund, dass junge Männer in den besetzten Gebieten mit 18 Jahren zum Grundwehrdienst eingezogen würden, heißt es im Bericht.