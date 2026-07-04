Swift & Kelce: Die 5 größten Jawort-Überraschungen

1. Adam Sandler als Zeremonienmeister der Liebe

Mit diesem Mann am Altar hatte wohl niemand gerechnet: Ausgerechnet Hollywood-Star Adam Sandler führte Taylor Swift und Travis Kelce durch ihr Eheversprechen. Der Schauspieler übernahm die Rolle des Priesters und Zeremonienmeisters der Liebe – und sorgte anschließend gleich für den nächsten Gänsehautmoment.

Für das Brautpaar soll Sandler eigens einen persönlichen Hochzeitssong geschrieben und aufgeführt haben.