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William: Mega-Überraschung vor Hochzeit von Swift!

Society International
03.07.2026 20:52
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

1000 prominente Gäste werden am heutigen Freitag im Madison Square Garden zur Hochzeit des Jahres erwartet. Aber eine Mega-Absage gab es für Swift und Kelce: Prinz William und Prinzessin Kate werden beim romantischen Jawort im Madison Square Garden nicht dabei sein. Zumindest der Thronfolger sorgte vorab aber für eine Mega-Überraschung!

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Denn immerhin für Travis Kelce gab es nach der Absage der Wales-Familie ein kleines Trostpflaster: Am Freitag kündigten die Kelce-Brüder nämlich niemand Geringeres als Prinz William als Überraschungsgast in ihrem Podcast „New Heights“ – nur wenige Stunden, bevor die große Hochzeitsfeier des Football-Stars und Taylor Swift steigen sollte!

„1,91 Meter großer Prinz aus London“
Die Ankündigung von Travis und Jason fiel dementsprechend „royal“ aus: „Unser Gast heute ist der 1,91 Meter große Prinz aus London, England“, erklärte Jason feierlich – nur um mit den zahlreichen Titeln, die William trägt, fortzufahren: „Ganz richtig: der Präsident des englischen Fußballverbands, der stellvertretende royale Schirmherr der walisischen Rugby-Union, der Herzog von Cambridge, der Herzog von Cornwall, der Lord of the Isles, Prinz und Great Steward of Scotland, Graf von Chester und Prinz von Wales – bitte begrüßen Sie Seine Königliche Hoheit, Prinz William!“

Travis jubelte dem royalen Gast zu, der nach der ausgiebigen Begrüßung lachen musste: „Das ist ja mal eine Einleitung, Leute, Wahnsinn!“

Fußball-Seitenhieb von William
Im Podcast-Talk ging es dann vor allem um Fußball. Und William nutzte gleich die Gelegenheit für einen kleinen Seitenhieb. „Ich muss euch korrigieren – es heißt Football, nicht Soccer!“, witzelte er gleich zu Beginn der Folge und sorgte damit für Lacher bei den beiden NFL-Brüdern.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft drücke er natürlich der britischen Nationalmannschaft die Daumen, so William, der sich zudem optimistisch zeigte, dass die Mannschaft weit kommen werde. Sollte England das Finale erreichen, werde er auch in die USA reisen, versprach er: „Auf jeden Fall. Vielleicht sehe ich euch beide dort.“

William heizte Gerüchte an
Für die Gerüchte, dass Prinz William mit seiner schönen Ehefrau Prinzessin Kate zu Gast auf Taylor Swifts und Travis Kelces Hochzeit sein könnten, sorgte der 44-Jährige übrigens sogar selbst.

Prinz William posierte 2024 mit seinen Kindern George und Charlotte nach Taylor Swifts Konzert ...
Prinz William posierte 2024 mit seinen Kindern George und Charlotte nach Taylor Swifts Konzert in London mit der Sängerin und Travis Kelce.(Bild: Viennareport)

Als William im Mai in der Radiosendung Heart Breakfast nämlich auf eine mögliche Einladung angesprochen wurde, lautete seine vielsagende Antwort: „Kein Kommentar.“ Mit einem Lächeln fügte er damals hinzu, er hoffe durchaus auf eine Einladung. 

Seit mehr als zehn Jahren befreundet
Prinz William und den Pop-Superstar verbindet eine Freundschaft, die bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückreicht. Unvergessen bleibt ihr gemeinsamer Auftritt im Jahr 2013 bei einer Wohltätigkeitsgala im Kensington Palace, als William, Taylor Swift und Jon Bon Jovi spontan gemeinsam „Livin‘ on a Prayer“ sangen.

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Auch zuletzt sorgten die beiden immer wieder für Schlagzeilen. Im Juni 2024 besuchte William mit Prinz George und Prinzessin Charlotte Swifts gefeierte Eras Tour in London. Bilder vom gemeinsamen Backstage-Treffen gingen um die Welt. Taylor gratulierte William sogar öffentlich zum Geburtstag und veröffentlichte ein Selfie mit den Royals und Travis Kelce.

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