William: Mega-Überraschung vor Hochzeit von Swift!

Denn immerhin für Travis Kelce gab es nach der Absage der Wales-Familie ein kleines Trostpflaster: Am Freitag kündigten die Kelce-Brüder nämlich niemand Geringeres als Prinz William als Überraschungsgast in ihrem Podcast „New Heights“ – nur wenige Stunden, bevor die große Hochzeitsfeier des Football-Stars und Taylor Swift steigen sollte!

„1,91 Meter großer Prinz aus London“

Die Ankündigung von Travis und Jason fiel dementsprechend „royal“ aus: „Unser Gast heute ist der 1,91 Meter große Prinz aus London, England“, erklärte Jason feierlich – nur um mit den zahlreichen Titeln, die William trägt, fortzufahren: „Ganz richtig: der Präsident des englischen Fußballverbands, der stellvertretende royale Schirmherr der walisischen Rugby-Union, der Herzog von Cambridge, der Herzog von Cornwall, der Lord of the Isles, Prinz und Great Steward of Scotland, Graf von Chester und Prinz von Wales – bitte begrüßen Sie Seine Königliche Hoheit, Prinz William!“