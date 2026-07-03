Es geht los! Swift-Gäste läuten Mega-Hochzeit ein

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt – auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August 2025 hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.