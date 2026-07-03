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Jawort in New York

Es geht los! Swift-Gäste läuten Mega-Hochzeit ein

Society International
03.07.2026 21:54
Taylor Swift und Travis Kelce feiern am Freitagabend die Hochzeit des Jahres. Die ersten Gäste ...
Taylor Swift und Travis Kelce feiern am Freitagabend die Hochzeit des Jahres. Die ersten Gäste kamen am Nachmittag in dunklen Limousinen am Madison Square Garden an.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at, AFP/LEONARDO MUNOZ)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

New York ist im Ausnahmezustand: Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) laden zur Hochzeit der Superlative in den Madison Square Garden. Und am Freitagnachmittag trudelten auch schon die ersten Gäste ein – und läuteten das Jawort des Jahres ein!

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Viel zu sehen gab es für die wartenden Fotografen und „Swifties“ allerdings nicht. Denn rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan wurden am Freitag erneut Straßen abgesperrt, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die schwarzen Limousinen fuhren mit den Gästen – darunter Weltstars wie Steven Spielberg oder Jay-Z – in aufgebaute Zelte, wo diese, vor neugierigen Blicken geschützt, ausstiegen. Nur einige wenige Gäste bahnten sich zu Fuß den Weg zur Arena.

Einige Gäste machten sich zu Fuß auf den Weg zum Madison Square Garden.
Einige Gäste machten sich zu Fuß auf den Weg zum Madison Square Garden.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Die Stimmung war vor der Hochzeit gut.
Die Stimmung war vor der Hochzeit gut.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Der Dresscode für das Jawort des Jahres lautete „Black Tie“.
Der Dresscode für das Jawort des Jahres lautete „Black Tie“.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Die Superstars fuhren allerdings in schwarzen Limousinen und vor neugierigen Blicken geschützt ...
Die Superstars fuhren allerdings in schwarzen Limousinen und vor neugierigen Blicken geschützt vor.(Bild: AP/Charles Sykes)

Gigi Hadid ist Brautjungfer
An den Absperrgittern versammelten sich inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius dennoch Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige.

Paparazzi erwischten immerhin Swift Brautjungfer Gigi Hadid bei der Abfahrt von daheim und konnten einen kurzen Blick auf das rosarote Kleid des Models erhaschen. Ihr Freund, Hollywoodstar Bradley Cooper, trug einen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege.

Noch vor der Swift-Hochzeit ließ sich Gigi Hadid eine neue Frisur stehen – passend mit „herzförmigen“ Stufen, wie ihr Promi-Friseur auf Instagram verriet:

„Anscheinend passiert etwas Großes“
Schon den ganzen Tag herrschte in New York rund um den Madison Square Garden helle Aufregung. Die New Yorker Polizei NYPD nahm sich vorab aber dennoch die Zeit und veröffentlichte via Online-Plattform ein witziges Video von einem ranghohen Mitarbeiter, der per Megafon vor dem Madison Square Garden Anweisungen gab – und dabei immer wieder auch Swift-Songs zitierte.

„Anscheinend passiert etwas Großes“, hieß es dazu. Eine offizielle Bestätigung für die Hochzeitsfeier gibt es aber bisher weder von der NYPD noch von Swift oder Kelce.

Swift und Kelce seit August verlobt
Am Donnerstagabend hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur großen Party am Freitagabend seien etwa 1000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

  Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt – auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August 2025 hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.

„Swifties“ trotzten der Hitze und hofften darauf, einen Blick auf Taylor Swift werfen zu können.
„Swifties“ trotzten der Hitze und hofften darauf, einen Blick auf Taylor Swift werfen zu können.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

  Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Mio. Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten – beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

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Swift sang schon öfter über Beziehungen
Die treuen Fans von Swift – die sogenannten „Swifties“ – hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.

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