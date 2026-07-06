Explosion in Floridsdorf und Swifts Mega-Hochzeit

Großalarm in Wien-Floridsdorf: Weil er offenbar nicht in ein Altersheim ziehen wollte, soll ein 93-Jähriger in der Nacht sein eigenes Haus gesprengt haben. UND: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich im Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben. Das und viele weitere Themen sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.