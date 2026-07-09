Auch ohne Trumps Anruf: „Das passiert nicht mehr!“

Man könnte es ein Luxus-Problem nennen. Oder aber eine höchst unglückliche Termin-Kollision. Der Wiener Football-Fan hat am Samstag die Qual der Wahl. Mit dem heimischen Halbfinale Danube Dragons gegen die AFC Vienna Vikings (17, Donaufeld) und dem Heimspiel der Vikings Franchise gegen die Paris Lights (18, Sportclub-Platz, live auf krone.tv) in der American Football League Europe (AFLE) gehen gleich zwei Top-Spiele über die Bühne. Beim AFLE-Spiel wird auch Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann vor Ort sein und Autogramme geben.