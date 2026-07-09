Salzburg-Goalie Schlager vor Wechsel nach Bremen!

Es wird wohl doch nicht die Wüste, wie erst angenommen: ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager steht nach „Krone“-Infos vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen in Deutschlands Bundesliga! Seine starken Auftritte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika scheinen sich damit wenn schon nicht für Österreichs Fortkommen doch zumindest für die Karriere des 30-Jährigen ausgezahlt zu haben …