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Salzburg-Goalie Schlager vor Wechsel nach Bremen!

Deutsche Bundesliga
09.07.2026 18:00
Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika Österreichs klare Nummer 1: Alexander Schlager
Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika Österreichs klare Nummer 1: Alexander Schlager(Bild: AFP/CHARLOTTE WILSON)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Es wird wohl doch nicht die Wüste, wie erst angenommen: ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager steht nach „Krone“-Infos vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen in Deutschlands Bundesliga! Seine starken Auftritte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika scheinen sich damit wenn schon nicht für Österreichs Fortkommen doch zumindest für die Karriere des 30-Jährigen ausgezahlt zu haben …

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Beim Klub aus dem Norden, der beinahe schon traditionell gerne österreichische Fußballer bei sich aufnimmt – man denke nur an Andreas Herzog -, trifft Schlager mit Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll drei weitere rot-weiß-rote Fußballer.

Marco Friedl
Marco Friedl(Bild: GEPA)
Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
Marco Grüll
Marco Grüll(Bild: GEPA)

Maximilian Wöber verpasst er allerdings knapp: Der zuletzt von Leeds ausgeliehen gewesene ÖFB-Teamverteidiger ist zu seinem Stammklub zurückgekehrt …

Maximilian Wöber
Maximilian Wöber(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Frauen-Team bei Werder sehr „österreichisch“
Noch mehr Rot-Weiß-Rot gibt’s gar im Frauen-Team von Werder, stehen doch mit Mariella El Sherif, Julia Magerl, Chiara D’Angelo, Sarah Gutmann und Lilli Purtscheller gleich fünf Österreicherinnen unter Vertrag.

Mariella El Sherif
Mariella El Sherif(Bild: GEPA)
Lilli Purtscheller
Lilli Purtscheller(Bild: GEPA)

Wechsel nur bei offenem Rennen um Nummer 1
Was Schlager anbelangt, wartet auf den ÖFB-Teamgoalie aller Voraussicht nach ein Konkurrenzkampf um die Nummer 1 im Werder-Kasten. Denn erst vor Kurzem hatten die Bremer für eine Ablöse von rund 3 Millionen Euro den 24 Jahre alten estnischen Nationalkeeper Karl Hein von Arsenal verpflichtet.

Nach „Sky Sport“-Informationen soll Schlager dem Wechsel übrigens nur unter der Bedingung zugestimmt haben, dass das Rennen um den Einer-Posten offen ist, er nicht fix als Ersatzgoalie eingeplant wird.

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