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Elegant bis schrill

Swift-Hochzeit: Das waren die Outfits der Gäste!

Star-Style
04.07.2026 17:48
Bei den Outfits der Gäste war von elegant bis schrill alles dabei.
Bei den Outfits der Gäste war von elegant bis schrill alles dabei.(Bild: Krone KREATIV/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/ Agency People Image USA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hochzeit von Taylor Swift war nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch der Mode. Zahlreiche Promis verwandelten in ihren Outfits den New Yorker Madison Square Garden zu einem regelrechten Laufsteg – aber nur ein paar der Stars ermöglichten auch einen Blick auf ihre Looks.

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Nach wochenlangen Spekulationen war es nun endlich so weit: Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet! Mit von der Partie waren rund 1000 Gäste, darunter zahlreiche Promis.

Niemand durfte fotografieren
Weil viele in abgedunkelten Limousinen zum Veranstaltungsort gebracht wurden – und alle bei der Hochzeit die Handys abgeben und per Unterschrift erklären mussten, weder zu fotografieren noch etwas zu posten, war es oft schwer, einen Blick auf die Gäste zu erhaschen. Dennoch wurden einige der Promis gesichtet – dazu gehören etwa Sänger Ed Sheeran, Sängerin Fergie oder Tänzerin Dita Von Teese.

Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn leuchteten förmlich in ihren Outfits.
Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn leuchteten förmlich in ihren Outfits.(Bild: Agency People Image USA)

Ed Sheeran in knalligen Farben
Obwohl Manhattan gerade mitten in einer Hitzewelle steckt, ließen sich die Stars ihre extravaganten Outfits nicht nehmen. Ed Sheeran und seine Ehefrau zeigten Mut zur Farbe: Der Sänger trug einen hellblauen Satinanzug, seine Frau Cherry Seaborn ein leuchtend orangefarbenes Kleid. Dazu kombinierte sie XXL-Heels.

Dita Von Teese zog mit ihrem eleganten Look jede Menge Blicke auf sich.
Dita Von Teese zog mit ihrem eleganten Look jede Menge Blicke auf sich.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Dita Von Teese mit elegantem bodenlangem Kleid
Dita Von Teese hielt es mit den Farben etwas schlichter. In einem eleganten cremefarbenen Kleid mit aufwendigem Blumen-Stick zog die Tänzerin viele Blicke auf sich.

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Die amerikanische Sängerin Fergie stieg in einem goldenen Paillettenkleid aus der Limousine. Die Sonnenbrille machte ihren Look komplett. Jessica Alba kam in einem Kleid mit reizvollem Dekolleté und Pailletten, und Phoebe Dynevor im roten Kleid musste sich bei der Rückkehr ins Hotel auf Cameron Fuller stützen (siehe Bild unten). 

Fergie glitzerte in einem Paillettenkleid.
Fergie glitzerte in einem Paillettenkleid.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Jessica Alba kam mit reizvollem Dekolleté und Pailletten.
Jessica Alba kam mit reizvollem Dekolleté und Pailletten.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Phoebe Dynevor im roten Kleid musste sich bei der Rückkehr ins Hotel auf Cameron Fuller stützen.
Phoebe Dynevor im roten Kleid musste sich bei der Rückkehr ins Hotel auf Cameron Fuller stützen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Abigail Anderson, Swifts beste Freundin aus der Schulzeit, am Weg zur Hochzeit.
Abigail Anderson, Swifts beste Freundin aus der Schulzeit, am Weg zur Hochzeit.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Hugh Grant und seine Ehefrau Anna Elisabet Eberstein vor der Hochzeit ...
Hugh Grant und seine Ehefrau Anna Elisabet Eberstein vor der Hochzeit ...(Bild: AFP/KENA BETANCUR)
... und beim Verlassen des Madison Square Garden nach der großen Feier
... und beim Verlassen des Madison Square Garden nach der großen Feier(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)

Klicken Sie sich durch weitere Bilder der Gäste, auf die lediglich beim Verlassen der Mega-Hochzeit ein Blick zu erhaschen war:

Die Nächsten vor dem Altar? Gigi Hadid und Bradley Cooper machten sich nach Swifts ...
Die Nächsten vor dem Altar? Gigi Hadid und Bradley Cooper machten sich nach Swifts Märchenhochzeit gemeinsam auf den Heimweg.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)
Auch Jessica Alba und Danny Ramirez gehörten zu den prominenten Gästen, die nach der Hochzeit ...
Auch Jessica Alba und Danny Ramirez gehörten zu den prominenten Gästen, die nach der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce den Madison Square Garden in Limousinen verließen.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)
Auch für Selena Gomez, eine der engsten Freundinnen der Braut, ging die lange Partynacht ...
Auch für Selena Gomez, eine der engsten Freundinnen der Braut, ging die lange Partynacht schließlich zu Ende.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)
Prominenter Hochzeitsgast: NFL-Ikone Michael Strahan verlässt nach der Feier von Taylor Swift ...
Prominenter Hochzeitsgast: NFL-Ikone Michael Strahan verlässt nach der Feier von Taylor Swift und Travis Kelce den Madison Square Garden.(Bild: APA-Images / REUTERS / Angelina Katsanis)
Auch NFL-Legende Tom Brady wurde nach der Feier auf dem Heimweg gesichtet.
Auch NFL-Legende Tom Brady wurde nach der Feier auf dem Heimweg gesichtet.(Bild: APA-Images / REUTERS / Carlos Barria)
Auch Brad Pitt wurde nach der glamourösen Hochzeitsfeier von Taylor Swift und Travis Kelce im ...
Auch Brad Pitt wurde nach der glamourösen Hochzeitsfeier von Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden gemeinsam mit seiner Freundin Ines de Ramon und Musiker Beck gesichtet. Das Trio verließ die luxuriöse Veranstaltung am späten Abend und sorgte dabei für großes Medieninteresse.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Swift-Kleid bleibt ein Mysterium
Ein Blick auf das Brautkleid der Sängerin war den Swift-Fans am Madison Square Garden nicht vergönnt gewesen. Fest steht jedoch, sowohl Taylor als auch Travis traten in Dior gekleidet vor den Altar. Eingekleidet worden ist das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson, die Schuhe von Swift hat der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt. Noch gibt es kein offizielles Bild des Brautpaares.

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