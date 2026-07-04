Swift-Hochzeit: Das waren die Outfits der Gäste!

Niemand durfte fotografieren

Weil viele in abgedunkelten Limousinen zum Veranstaltungsort gebracht wurden – und alle bei der Hochzeit die Handys abgeben und per Unterschrift erklären mussten, weder zu fotografieren noch etwas zu posten, war es oft schwer, einen Blick auf die Gäste zu erhaschen. Dennoch wurden einige der Promis gesichtet – dazu gehören etwa Sänger Ed Sheeran, Sängerin Fergie oder Tänzerin Dita Von Teese.