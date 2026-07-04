Swift-Hochzeit: Das waren die Outfits der Gäste!

Die Hochzeit von Taylor Swift war nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch der Mode. Zahlreiche Promis verwandelten in ihren Outfits den New Yorker Madison Square Garden zu einem regelrechten Laufsteg – aber nur ein paar der Stars ermöglichten auch einen Blick auf ihre Looks.
Nach wochenlangen Spekulationen war es nun endlich so weit: Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet! Mit von der Partie waren rund 1000 Gäste, darunter zahlreiche Promis.
Niemand durfte fotografieren
Weil viele in abgedunkelten Limousinen zum Veranstaltungsort gebracht wurden – und alle bei der Hochzeit die Handys abgeben und per Unterschrift erklären mussten, weder zu fotografieren noch etwas zu posten, war es oft schwer, einen Blick auf die Gäste zu erhaschen. Dennoch wurden einige der Promis gesichtet – dazu gehören etwa Sänger Ed Sheeran, Sängerin Fergie oder Tänzerin Dita Von Teese.
Ed Sheeran in knalligen Farben
Obwohl Manhattan gerade mitten in einer Hitzewelle steckt, ließen sich die Stars ihre extravaganten Outfits nicht nehmen. Ed Sheeran und seine Ehefrau zeigten Mut zur Farbe: Der Sänger trug einen hellblauen Satinanzug, seine Frau Cherry Seaborn ein leuchtend orangefarbenes Kleid. Dazu kombinierte sie XXL-Heels.
Dita Von Teese mit elegantem bodenlangem Kleid
Dita Von Teese hielt es mit den Farben etwas schlichter. In einem eleganten cremefarbenen Kleid mit aufwendigem Blumen-Stick zog die Tänzerin viele Blicke auf sich.
Die amerikanische Sängerin Fergie stieg in einem goldenen Paillettenkleid aus der Limousine. Die Sonnenbrille machte ihren Look komplett. Jessica Alba kam in einem Kleid mit reizvollem Dekolleté und Pailletten, und Phoebe Dynevor im roten Kleid musste sich bei der Rückkehr ins Hotel auf Cameron Fuller stützen (siehe Bild unten).
Klicken Sie sich durch weitere Bilder der Gäste, auf die lediglich beim Verlassen der Mega-Hochzeit ein Blick zu erhaschen war:
Swift-Kleid bleibt ein Mysterium
Ein Blick auf das Brautkleid der Sängerin war den Swift-Fans am Madison Square Garden nicht vergönnt gewesen. Fest steht jedoch, sowohl Taylor als auch Travis traten in Dior gekleidet vor den Altar. Eingekleidet worden ist das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson, die Schuhe von Swift hat der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt. Noch gibt es kein offizielles Bild des Brautpaares.
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