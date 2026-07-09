ÖGK-Schließungswelle: Bürgermeister wehren sich

In Tirol gibt es (noch) elf ÖGK-Servicestellen: Imst, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz, Telfs, Wörgl und Zell/Ziller. Neben vielen internen Aufgaben bieten diese auch folgende Services:

Niederschwellige, persönliche und telefonische Auskunftserteilung und Beratung der Versicherten, Dienstgeber, Vertragspartner und Co.

Unbürokratischer Zugang zu den gesamten Services der ÖGK. Leistungs- und versicherungsrechtliche Anspruchsprüfung.

Erledigung von Anträgen zu Kostenerstattung und Kostenzuschuss (inklusive ausländischer Honorarnoten).

Bearbeitung von Anträgen betreffend medizinische Hauskrankenpflege.

Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen wie etwa Verordnungen, Honorarnoten etc.

Vermittlung von erfahrenen Ansprechpersonen vor allem aus anderen Fachbereichen.

Bearbeitung und gegebenenfalls Weiterleitung von Anträgen und Anfragen anderer Sozialversicherungsträger und Institutionen.

Wichtig aber: Nicht jede Kundenservicestelle kann all diese Leistungen und Aufgaben erbringen.