Erschöpfte Promi-Gäste nach Swifts Märchenhochzeit

Hat Gigi Hadid den Brautstrauß gefangen?

Einer der schönsten Momente nach der Feier spielte sich vor den Kameras ab: Gigi Hadid und Bradley Cooper verließen den Madison Square Garden gemeinsam. Nachdem sie getrennt zur Hochzeit erschienen waren, stiegen sie nach der Feier zusammen in ein wartendes Auto und machten sich auf den Heimweg. Sind sie vielleicht die nächsten? Gut möglich, dass Swift den Brautstrauß in Richtung ihrer lieben Freundin geworfen hat.