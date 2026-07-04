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Müde, aber glücklich!

Erschöpfte Promi-Gäste nach Swifts Märchenhochzeit

Society International
04.07.2026 08:37
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die Party ist vorbei – die Erinnerungen bleiben. Nach der glamourösen Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce im New Yorker Madison Square Garden zeigten sich in den frühen Morgenstunden die letzten prominenten Gäste auf dem Heimweg. Müde, aber sichtlich glücklich verließen Hollywood-Stars, Sport-Helden und enge Freunde die Feier des frisch vermählten Paares.

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Die Bilder nach der Party erzählen fast genauso viele Geschichten wie die spektakuläre Hochzeit selbst.

Hat Gigi Hadid den Brautstrauß gefangen?
Einer der schönsten Momente nach der Feier spielte sich vor den Kameras ab: Gigi Hadid und Bradley Cooper verließen den Madison Square Garden gemeinsam. Nachdem sie getrennt zur Hochzeit erschienen waren, stiegen sie nach der Feier zusammen in ein wartendes Auto und machten sich auf den Heimweg. Sind sie vielleicht die nächsten? Gut möglich, dass Swift den Brautstrauß in Richtung ihrer lieben Freundin geworfen hat. 

Die Nächsten vor dem Altar? Gigi Hadid und Bradley Cooper machten sich nach Swifts ...
Die Nächsten vor dem Altar? Gigi Hadid und Bradley Cooper machten sich nach Swifts Märchenhochzeit gemeinsam auf den Heimweg.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)

Feierabend für Selena Gomez
Auch für Selena Gomez, eine der engsten Freundinnen der Braut, endete eine lange Partynacht. Die Sängerin verabschiedete sich in den frühen Morgenstunden von der Hochzeitsgesellschaft und verließ die Location mit einem erschöpften Lächeln.

Auch Reese Witherspoon wurde gesichtet. Sie soll sehr glücklich gestrahlt haben. Offenbar war die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce auch für die Oscar-Preisträgerin ein unvergesslicher Abend.

Auch für Selena Gomez, eine der engsten Freundinnen der Braut, ging die lange Partynacht ...
Auch für Selena Gomez, eine der engsten Freundinnen der Braut, ging die lange Partynacht schließlich zu Ende.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)

Hugh Grant macht sich auf den Heimweg
Zu den letzten Stars, die den Madison Square Garden verließen, gehörten Hugh Grant und seine Ehefrau Anna Elisabet Eberstein. Auch Tom Brady und Michael Strahan wurden nach der Feier im Auto gesichtet. Für viele Gäste dürfte die glamouröse Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce noch lange unvergessen bleiben.

Hugh Grant und seine Ehefrau Anna Elisabet Eberstein: Gemeinsam verließen sie den Madison Square ...
Hugh Grant und seine Ehefrau Anna Elisabet Eberstein: Gemeinsam verließen sie den Madison Square Garden nach der glamourösen Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)
Auch NFL-Legende Tom Brady wurde nach der Feier auf dem Heimweg gesichtet.
Auch NFL-Legende Tom Brady wurde nach der Feier auf dem Heimweg gesichtet.(Bild: APA-Images / REUTERS / Carlos Barria)
Prominenter Hochzeitsgast: NFL-Ikone Michael Strahan verlässt nach der Feier von Taylor Swift ...
Prominenter Hochzeitsgast: NFL-Ikone Michael Strahan verlässt nach der Feier von Taylor Swift und Travis Kelce den Madison Square Garden.(Bild: APA-Images / REUTERS / Angelina Katsanis)

Größtes Society-Ereignis des Jahres
Die Trauung der Sängerin und des NFL-Stars war eines der größten Society-Ereignisse des Jahres. Rund 1.000 geladene Gäste feierten mit dem Paar im legendären Madison Square Garden in New York.

Für einen der emotionalsten Momente sorgte Adam Sandler, der als Zeremonienmeister der Liebe und Priester durch die Trauung führte. Später überraschte der Hollywood-Star das Brautpaar sogar mit einem eigens geschriebenen Lied.

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Auch bei den Hochzeitsrollen setzte das Paar auf Familie statt Tradition: Taylors Bruder Austin Swift stand ihr als „Man of Honor“ zur Seite, während Jason Kelce seinen Bruder Travis als Best Man begleitete. Besonders rührend wurde es, als Jason Kelces Kinder als Blumenmädchen den Weg der Braut mit Blütenblättern schmückten.

Ein Brautkleid, das Modegeschichte schreibt
Für ihren großen Tag entschied sich Taylor Swift für ein maßgeschneidertes Brautkleid von Christian Dior Haute Couture, entworfen von Jonathan Anderson.

Es war das erste Couture-Brautkleid des Designers für einen internationalen Superstar. Dazu trug die Sängerin Schmuck von Cartier und individuell angefertigte Schuhe von Christian Louboutin. Travis Kelce erschien ebenfalls in einem maßgeschneiderten Dior-Look.

Auf einen Blick

 

  • Taylor Swift und Travis Kelce haben sich am 3. Juli 2026 das Jawort gegeben.
  • Hollywood-Star Adam Sandler führte als enger Freund des Paares durch die Trauungszeremonie.
  • Auf klassische Brautjungfern und Trauzeugen verzichteten die Frischvermählten: Taylors Bruder Austin Swift war ihr „Man of Honor“, Travis’ Bruder Jason Kelce sein Best Man.
  • Die maßgeschneiderten Hochzeitslooks wurden von Christian Dior Haute Couture entworfen – gemeinsam mit Dior-Kreativchef Jonathan Anderson.
  • Taylor trug eigens für sie angefertigte Schuhe von Christian Louboutin und Schmuck aus dem Hause Cartier.
  • Für besonders emotionale Momente sorgten die Blumenmädchen – die Kinder von Jason und Kylie Kelce streuten Blütenblätter, als die Braut zum Altar schritt.
  • Den Gang zum Altar begleitete eine Streicher-Version eines ihrer eigenen Songs.
  • Ganz New York feierte mit: Leuchttafeln verkündeten „JusT&T Married“, während das Empire State Building dem Brautpaar in Lavendel gratulierte.

Just&T Married“: New York feiert das Brautpaar
Als das Jawort offiziell bestätigt wurde, leuchteten rund um den Madison Square Garden riesige Neon-Schriftzüge mit der Botschaft „Just&T Married“ – ein Wortspiel aus „Just Married“ sowie den Initialen von Taylor und Travis. Zeitgleich erstrahlte das Empire State Building in Lavendeltönen, während Tausende Fans vor der Arena auf einen Blick auf das frisch vermählte Paar hofften.

Als das Jawort offiziell bestätigt wurde, leuchteten rund um den Madison Square Garden riesige ...
Als das Jawort offiziell bestätigt wurde, leuchteten rund um den Madison Square Garden riesige Neon-Schriftzüge mit der Botschaft „Just&T Married“ – ein Wortspiel aus „Just Married“ sowie den Initialen von Taylor und Travis.(Bild: EPA/LAURA BRETT)
Das Empire State Building in Lavendeltönen, während Tausende Fans vor der Arena auf einen Blick ...
Das Empire State Building in Lavendeltönen, während Tausende Fans vor der Arena auf einen Blick auf das frisch vermählte Paar hofften.(Bild: AP/Andy Kropa)

Im Inneren verwandelte sich der Madison Square Garden in eine märchenhafte Kulisse, inspiriert von „Alice im Wunderland“ und „Der Zauberer von Oz“. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert – mit Familie, Freunden und einer Gästeliste, die sich wie das Who‘s who Hollywoods las.

Jessica Alba und Danny Ramirez gehörten zu den prominenten Gästen, die nach der Hochzeit von ...
Jessica Alba und Danny Ramirez gehörten zu den prominenten Gästen, die nach der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce den Madison Square Garden in Limousinen verließen.(Bild: APA-Images / REUTERS / Bing Guan)

Erst als die letzten Limousinen in den frühen Morgenstunden vom Madison Square Garden rollten, ging die wohl spektakulärste Promi-Hochzeit des Jahres endgültig zu Ende. Für Taylor Swift – oder besser: Mrs. Kelce – und ihren Ehemann Travis Kelce dürfte es ein Tag gewesen sein, den sie nie vergessen werden.

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