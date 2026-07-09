Wolken ziehen ab: Uns erwartet sternenklare Nacht

Wer heute Abend noch einen Blick zum Himmel wirft, darf sich auf eine Wetterberuhigung freuen: Die letzten Restwolken ziehen sich rasch zurück und machen Platz für klarere Verhältnisse. Die Nacht präsentiert sich im ganzen Land trocken, in der zweiten Nachthälfte funkeln vielerorts sogar die Sterne am Himmel.
Auch beim Wind heißt es: Ruhe einkehren lassen. Er weht nur schwach und sorgt gemeinsam mit dem klaren Himmel für eine frische Nacht. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 8 und 18 Grad – je nach Lage ist also vom milden Sommerabend bis zur frischeren Nacht alles dabei.
Der Freitag begrüßt uns zunächst mit viel Sonnenschein. Von Westen her übernimmt zunehmend Hochdruckeinfluss das Wettergeschehen und sorgt für einen freundlichen Start in den Tag.
Nach einer strahlend sonnigen ersten Tageshälfte zeigen sich im Laufe des Vormittags allerdings wieder die ersten Wolken am Himmel.
Vor allem im Süden und Westen wachsen später Quellwolken in die Höhe. Daraus können sich ab Mittag einzelne Regenschauer entwickeln, besonders in Kärnten ist mit Schauern zu rechnen. Lokal kann auch ein Gewitter dabei sein – der freundliche Start in den Tag bekommt also stellenweise einen kleinen Wetter-Dämpfer.
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