Wolken ziehen ab: Uns erwartet sternenklare Nacht

Wer heute Abend noch einen Blick zum Himmel wirft, darf sich auf eine Wetterberuhigung freuen: Die letzten Restwolken ziehen sich rasch zurück und machen Platz für klarere Verhältnisse. Die Nacht präsentiert sich im ganzen Land trocken, in der zweiten Nachthälfte funkeln vielerorts sogar die Sterne am Himmel.