Miami? Selbst Messi wird Alaba nicht locken können

Auch eine Woche nach Österreichs WM-Aus sorgte die Rangnick-Truppe noch für Schlagzeilen: David Alabas Urlaub reicht aus, um ihn zum Beckham-Klub Inter Miami zu transferieren. Marko Arnautović beginnt in Belgrad die Mission Champions League. Und Goalie Alex Schlager zieht es zu Werder Bremen, in Salzburg scheint er ohnehin nicht mehr als „Einser“ gefragt zu sein ...