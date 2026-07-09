Miami? Selbst Messi wird Alaba nicht locken können

Auch eine Woche nach Österreichs WM-Aus sorgte die Rangnick-Truppe noch für Schlagzeilen: David Alabas Urlaub reicht aus, um ihn zum Beckham-Klub Inter Miami zu transferieren. Marko Arnautović beginnt in Belgrad die Mission Champions League. Und Goalie Alex Schlager zieht es zu Werder Bremen, in Salzburg scheint er ohnehin nicht mehr als „Einser“ gefragt zu sein ...
„Ratet mal, wer zurück ist.“ Knapp eine Woche nach Österreichs WM-Aus gegen Spanien, dem Team-Ende von Marko Arnautović, feiert Roter Stern Belgrad den Trainingsstart unseres Rekordstürmers. Der 37-Jährige gönnt sich (fast) keine Pause, will mit den Serben in die Champions League.
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