Kelce vergoss bei Swift-Jawort die meisten Tränen!

Es war eine Hochzeit, wie sie im Buche steht. Und eine Hochzeit der großen Emotionen! Denn wie ein Hochzeitsinsider „TMZ“ nun verriet, soll die meisten Tränen beim Jawort mit Taylor Swift ausgerechnet Bräutigam Travis Kelce vergossen haben.
Am 3. Juli gaben sich Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden in New York vor 1.000 Promi-Gästen das Jawort. Doch es war nicht nur die Hochzeit des Jahres, sondern auch ein höchst bewegender Abend. Vor allem für den Bräutigam!
Kelce emotionaler als Braut Swift
Denn wie ein Insider „TMZ“ nun ausplauderte, hätten sowohl die Sängerin als auch der NFL-Star ihr rund 20-minütiges Ehegelübde selbst verfasst und in kleine Büchlein geschrieben. Und wie Gäste „NBC News“ zudem verrieten, habe Swift einen Teil ihres Gelübdes sogar gesungen. Der Moment, bei dem bei Kelce offenbar alle Dämme brachen.
Wie es heißt, habe der Football-Superstar zahlreiche Tränen vergossen. „Man würde meinen, die Braut wäre diejenige, die mehr weint, aber tatsächlich war es Travis, der emotionaler war“, schmunzelte ein Hochzeitsgast. „Sie haben geweint, gelacht, getanzt, sich umarmt und geküsst“, verriet zudem Taylor Swifts Tante Robin Gentry nach der Hochzeitsfeier der „Bild“-Zeitung.
Süßer Liebes-Tipp von Sandler
Durch die Trauung des Promi-Paares führte übrigens kein Priester, sondern niemand Geringeres als Hollywoodstar Adam Sandler. Ein süßes Detail, das bereits am Wochenende bekannt wurde. Jetzt wurde allerdings zudem enthüllt, dass der Schauspieler für Braut und Bräutigam auch einen romantischen Rat parat hatte.
Andy Reid, Cheftrainer von Kelces Football-Team Kansas City Chiefs schwärmte bei einem Event in Salt Lake City gegenüber Medien, dass Sandler „verrückt“ gewesen sei, aber „phänomenale Arbeit geleistet“ habe und das glückliche Promi-Brautpaar „mit viel Humor“ getraut habe.
Sandlers ultimativer Liebes-Tipp? „Er hat gesagt: ,Einfach weiter küssen.‘ Ganz einfach. Das ist eine gute Sache“, verriet Reid – und fuhr fort: „Es ist schwer, etwas dagegen einzuwenden, wenn man seine Frau küsst oder von seiner Frau geküsst wird ... Und man sollte darauf achten, dass man es jeden Tag tut, jede Minute, in der man die Gelegenheit dazu hat. Macht das einfach, dann habt ihr keine Probleme.“
Ein süßer Ratschlag, der bei Adam Sandler scheinbar wirkt. Der Hollywood-Komiker ist immerhin seit 23 Jahren glücklich mit Jackie Sandler verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Sadie (20) und Sunny (17).
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Ein Abend voller Überraschungen
Dass Adam Sandler als Zeremonienmeister fungierte, war übrigens nicht die einzige Überraschung von Swifts und Kelces 20-Millionen-Dollar-Hochzeit im Madison Square Garden gewesen sein.
Wie es heißt, soll die Sängerin auch auf Brautjungfern verzichtet und stattdessen lieber auf ihren Bruder Austin Swift als „Man of Honor“ gesetzt haben.
Fotos von der Mega-Märchenhochzeit, für die Swift und Kelce den Madison Square Garden in einen verwunschenen Garten verwandelt haben, oder Swifts Dior-Brautkleid gibt es bislang zwar nicht. Dafür bestätigte das überglückliche Brautpaar aber am Freitag via Anzeigetafel, dass sie tatsächlich geheiratet haben. „JusT&T Married“ prangte da auf Leuchttafeln rund um den Madison Square Garden.
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