Kelce vergoss bei Swift-Jawort die meisten Tränen!

Sandlers ultimativer Liebes-Tipp? „Er hat gesagt: ,Einfach weiter küssen.‘ Ganz einfach. Das ist eine gute Sache“, verriet Reid – und fuhr fort: „Es ist schwer, etwas dagegen einzuwenden, wenn man seine Frau küsst oder von seiner Frau geküsst wird ... Und man sollte darauf achten, dass man es jeden Tag tut, jede Minute, in der man die Gelegenheit dazu hat. Macht das einfach, dann habt ihr keine Probleme.“