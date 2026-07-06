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Abend voller Emotionen

Kelce vergoss bei Swift-Jawort die meisten Tränen!

Society International
06.07.2026 12:26
Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce war ein Abend voller Emotionen. Kein Wunder, dass ...
Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce war ein Abend voller Emotionen. Kein Wunder, dass beim Ehe-Gelübde seiner Braut beim Football-Star alle Dämme brachen!(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Es war eine Hochzeit, wie sie im Buche steht. Und eine Hochzeit der großen Emotionen! Denn wie ein Hochzeitsinsider „TMZ“ nun verriet, soll die meisten Tränen beim Jawort mit Taylor Swift ausgerechnet Bräutigam Travis Kelce vergossen haben. 

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Am 3. Juli gaben sich Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden in New York vor 1.000 Promi-Gästen das Jawort. Doch es war nicht nur die Hochzeit des Jahres, sondern auch ein höchst bewegender Abend. Vor allem für den Bräutigam!

Kelce emotionaler als Braut Swift
Denn wie ein Insider „TMZ“ nun ausplauderte, hätten sowohl die Sängerin als auch der NFL-Star ihr rund 20-minütiges Ehegelübde selbst verfasst und in kleine Büchlein geschrieben. Und wie Gäste „NBC News“ zudem verrieten, habe Swift einen Teil ihres Gelübdes sogar gesungen. Der Moment, bei dem bei Kelce offenbar alle Dämme brachen.

Das Paar soll seine Hochzeitsgelübde selbst verfasst haben. Während Swift ihres vorlas, sollen ...
Das Paar soll seine Hochzeitsgelübde selbst verfasst haben. Während Swift ihres vorlas, sollen Kelce die Tränen gekommen sein.(Bild: PPS/www.photopress.at)
„JusT&T Married!“ Am Wochenende gaben sich Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square ...
„JusT&T Married!“ Am Wochenende gaben sich Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden das Jawort – und bestätigten ihre Hochzeit mit leuchtenden Werbetafeln!(Bild: EPA/LAURA BRETT)

Wie es heißt, habe der Football-Superstar zahlreiche Tränen vergossen. „Man würde meinen, die Braut wäre diejenige, die mehr weint, aber tatsächlich war es Travis, der emotionaler war“, schmunzelte ein Hochzeitsgast. „Sie haben geweint, gelacht, getanzt, sich umarmt und geküsst“, verriet zudem Taylor Swifts Tante Robin Gentry nach der Hochzeitsfeier der „Bild“-Zeitung. 

Süßer Liebes-Tipp von Sandler
Durch die Trauung des Promi-Paares führte übrigens kein Priester, sondern niemand Geringeres als Hollywoodstar Adam Sandler. Ein süßes Detail, das bereits am Wochenende bekannt wurde. Jetzt wurde allerdings zudem enthüllt, dass der Schauspieler für Braut und Bräutigam auch einen romantischen Rat parat hatte.

Andy Reid, Cheftrainer von Kelces Football-Team Kansas City Chiefs schwärmte bei einem Event in Salt Lake City gegenüber Medien, dass Sandler „verrückt“ gewesen sei, aber „phänomenale Arbeit geleistet“ habe und das glückliche Promi-Brautpaar „mit viel Humor“ getraut habe.

Adam Sandler, hier mit Ehefrau Jackie Sandler, soll dem glücklichen Brautpaar einen romantischen ...
Adam Sandler, hier mit Ehefrau Jackie Sandler, soll dem glücklichen Brautpaar einen romantischen Liebes-Tipp gegeben haben: „Einfach weiter küssen!“(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Sandlers ultimativer Liebes-Tipp? „Er hat gesagt: ,Einfach weiter küssen.‘ Ganz einfach. Das ist eine gute Sache“, verriet Reid – und fuhr fort: „Es ist schwer, etwas dagegen einzuwenden, wenn man seine Frau küsst oder von seiner Frau geküsst wird ... Und man sollte darauf achten, dass man es jeden Tag tut, jede Minute, in der man die Gelegenheit dazu hat. Macht das einfach, dann habt ihr keine Probleme.“

Ein süßer Ratschlag, der bei Adam Sandler scheinbar wirkt. Der Hollywood-Komiker ist immerhin seit 23 Jahren glücklich mit Jackie Sandler verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Sadie (20) und Sunny (17).

Von Gigi Hadid bis Jessica Alba – klicken Sie sich hier durch die schönsten Hochzeits-Looks des Abends:

Gigi Hadid im Wow-Look Wiederhoeft im Wert von 14.500 Dollar
Gigi Hadid im Wow-Look Wiederhoeft im Wert von 14.500 Dollar(Bild: www.instagram.com/dimitrishair, Krone KREATIV)
Jennifer Lopez lieferte einen Audrey-Hepburn-Moment.
Jennifer Lopez lieferte einen Audrey-Hepburn-Moment.(Bild: Instagram/jlo, Krone KREATIV)
Selena Gomez funkelte, was das Zeug hielt: in einem Kleid von Oscar de la Renta und mit Schmuck ...
Selena Gomez funkelte, was das Zeug hielt: in einem Kleid von Oscar de la Renta und mit Schmuck von Maison Chopard.(Bild: www.instagram.com/selenagomez)
Auf ein Wow-Dekolleté und glitzernde Momente von Prada setzte Jessica Alba.
Auf ein Wow-Dekolleté und glitzernde Momente von Prada setzte Jessica Alba.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Phoebe Dynevor trug die Signalfarbe Rot.
Phoebe Dynevor trug die Signalfarbe Rot.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Auch Dita Von Teese legte einen tollen Auftritt hin.
Auch Dita Von Teese legte einen tollen Auftritt hin.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Ed Sheeran und seine Ehefrau waren in diesem auffälligen Look nicht zu übersehen.
Ed Sheeran und seine Ehefrau waren in diesem auffälligen Look nicht zu übersehen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ein Abend voller Überraschungen
Dass Adam Sandler als Zeremonienmeister fungierte, war übrigens nicht die einzige Überraschung von Swifts und Kelces 20-Millionen-Dollar-Hochzeit im Madison Square Garden gewesen sein.

Viele hatten erwartet, dass Selena Gomez die Brautjungfer für Taylor Swift sein würde. ...
Viele hatten erwartet, dass Selena Gomez die Brautjungfer für Taylor Swift sein würde. Stattdessen setzte die Sängerin aber auf ihren Bruder Austin Swift.(Bild: Viennareport)

Wie es heißt, soll die Sängerin auch auf Brautjungfern verzichtet und stattdessen lieber auf ihren Bruder Austin Swift als „Man of Honor“ gesetzt haben.

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Fotos von der Mega-Märchenhochzeit, für die Swift und Kelce den Madison Square Garden in einen verwunschenen Garten verwandelt haben, oder Swifts Dior-Brautkleid gibt es bislang zwar nicht. Dafür bestätigte das überglückliche Brautpaar aber am Freitag via Anzeigetafel, dass sie tatsächlich geheiratet haben. „JusT&T Married“ prangte da auf Leuchttafeln rund um den Madison Square Garden.

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