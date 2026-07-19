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Motorrad blieb liegen

Biker flüchtet nach Sturz auf A14 ins Krankenhaus

Vorarlberg
19.07.2026 13:55
Die Polizei fand den flüchtigen Lenker, der offenbar ein Glas zu viel getrunken hatte, recht ...
Die Polizei fand den flüchtigen Lenker, der offenbar ein Glas zu viel getrunken hatte, recht schnell.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die regennasse Fahrbahn wurde am Sonntag gegen 7 Uhr einem 27-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis. Der junge Mann, der in Fahrtrichtung Tirol unterwegs war, verlor bei der Abfahrt Wolfurt-Lauterach die Kontrolle über das Bike und stürzte. Anschließend verließ er verletzt die Unfallstelle.

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Der junge Biker kam von der Straße ab, touchierte einen Maschendrahtzaun sowie einen Leitpflock und schlitterte im Anschluss rund 15 Meter über den Asphalt. Die gefährliche Rutschpartie endete schließlich unter der Leitschiene, wo der Mann liegen blieb.

Alkotest fiel positiv aus
Kurios: Der verletzte Biker wartete nicht auf die Rettungskräfte. Er verließ selbstständig die Unfallstelle und begab sich trotz Verletzungen unbestimmten Grades direkt in das Landeskrankenhaus Bregenz. Dort wurde er von der Polizei ausfindig gemacht. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv.

Die Abfahrt Wolfurt-Lauterach musste für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Bregenz-Vorkloster, das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen, die Autobahnmeisterei sowie mehrere Streifen der Polizei.

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