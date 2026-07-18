Deutscher Bergsteiger stürzt 100 Meter in den Tod

Nach Angaben der Exekutive war der Mann am Samstag gemeinsam mit einer Begleiterin auf dem beliebten, aber anspruchsvollen Gratweg in den Allgäuer Alpen unterwegs. Gegen 12.50 Uhr erreichte das Duo den südlichen Schafalpenkopf. Wie die bisherigen Ermittlungen der Alpinpolizei ergaben, hatte der Bergsteiger zu diesem Zeitpunkt bereits mit massiver Erschöpfung zu kämpfen. Er soll zuvor über einen deutlichen Kraftverlust geklagt und gegenüber seiner Begleiterin geäußert haben, den Klettersteig unterschätzt zu haben.