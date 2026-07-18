Deutscher Bergsteiger stürzt 100 Meter in den Tod

Ein dramatischer Alpinunfall am Mindelheimer Klettersteig (Kleinwalsertal) hat am Samstagmittag ein tödliches Ende genommen. Ein deutscher Urlauber stürzte im Bereich der Schafalpenköpfe rund 100 Meter in die Tiefe und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Nach Angaben der Exekutive war der Mann am Samstag gemeinsam mit einer Begleiterin auf dem beliebten, aber anspruchsvollen Gratweg in den Allgäuer Alpen unterwegs. Gegen 12.50 Uhr erreichte das Duo den südlichen Schafalpenkopf. Wie die bisherigen Ermittlungen der Alpinpolizei ergaben, hatte der Bergsteiger zu diesem Zeitpunkt bereits mit massiver Erschöpfung zu kämpfen. Er soll zuvor über einen deutlichen Kraftverlust geklagt und gegenüber seiner Begleiterin geäußert haben, den Klettersteig unterschätzt zu haben.
Fatales Missgeschick beim Umhängen
Das Drama nahm seinen Lauf, als der Mann im ausgesetzten Gelände sein Klettersteigset aus dem Sicherungsseil aushängte. In diesem Moment verlor er aus noch ungeklärter Ursache das Gleichgewicht. Er stürzte zunächst über steiles, felsiges Terrain und fiel anschließend rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand ab.
Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät; er erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen. Die alarmierte Bergwacht und die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde per Hubschrauber geborgen. Die Begleiterin des Abgestürzten blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock und musste psychologisch betreut werden.
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