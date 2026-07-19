The Normal One?

Dass der DFB in Person von Neuendorf und Watzke darauf verzichtet hat, den Markt zu sondieren, sondern sich in einer Art Messias-Reflex mit dem Schlusspfiff des Paraguay-Debakels auf den leitenden Angestellten eines großen Getränkekonzerns festgelegt hat, ist ungewöhnlich. Ebenso die Tatsache, dass man dies ohne Not bereits in der Pressemitteilung zur Trennung von Nagelsmann verkündet hat, aber offenbar ist Klopp der Einzige, dem man zutraut, den gestrandeten DFB-Wal wieder freizubekommen und in den Baumärkten waren die Hintertüren wohl gerade ausverkauft. Vielleicht war es aber auch einfach nur pragmatisch, denn im Hinblick auf kommende Turniere, hätte man mit „Kloppo“ natürlich jemanden, der als „Trivago“-Experte sein Wissen bei Quartierbuchungen für das DFB-Team einbringen und dem Verband damit viel Geld ersparen könnte.