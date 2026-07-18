Oafach v’rbieluaga!

Ich habe das schon zwanzig Jahre nicht mehr getan und weiß eigentlich gar nicht, weshalb. Heute muss man einen Besuch ankündigen, mindestens drei Termine vorschlagen und dann geduldig warten, bis eine Antwort kommt. Sogar Telefonate sollten – will man höflich sein – am besten über WhatsApp fixiert werden. Ich rufe dich am Abend an. Diese vage Androhung ist ein absolutes No-Go. Nicht die ungefähre, sondern bitteschön die exakte Zeit des Anrufs mitteilen. Verspätet man sich zweieinhalb Minuten, gilt man als unzuverlässig, als Risikofaktor.