Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2:0 gegen Imst

Gelungene Generalprobe für die Bregenzer

2. Liga
19.07.2026 19:15
Bregenz feierte im letzten Testspiel vor dem Saisonstart einen 2:0-Sieg gegen Imst.
Bregenz feierte im letzten Testspiel vor dem Saisonstart einen 2:0-Sieg gegen Imst.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Die Festspielstädter schlossen ihre Vorbereitung auf die neue Saison mit einem 2:0-Heimsieg im Testspiel gegen den Regionalligisten Imst ab und sind nun gewappnet für den Auftakt im ÖFB-Cup. Testspieler João Luiz und Lucas Dantas trafen für das Team von Coach Martin Brenner.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit einem souveränen Auftritt und einem 2:0-Heimsieg gegen den Regionalligisten SC Imst schlossen die Bregenzer die Vorbereitung auf die neue Saison erfolgreich ab. Gegen gute Tiroler waren die Schwarz-Weißen spielbestimmend, erarbeiteten sich viele Torchancen und ließen dabei nicht viel zu. Testspieler João Luiz, der im Herbst 2023 schon einmal in Bregenz kickte und zuletzt bei BW Linz unter Vertrag stand, traf nach einer guten halben Stunde zum 1:0. Im zweiten Abschnitt legte Lucas Dantas nach (55.), das 2:0 sollte auch der Endstand sein. 

Coach Martin Brenner sah einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft.
Coach Martin Brenner sah einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft.(Bild: GEPA)

Spielminuten für alle
In der Halbzeit hatte Coach Martin Brenner noch fast komplett durchgewechselt, so allen seiner Spieler noch einmal Einsatzminuten gegeben. „Ein guter letzter Test, jetzt sind wir bereit für den Auftakt im ÖFB-Cup“, sagte Sportkoordinator Patrick Schneider.

Und dort wird mit der SPG Bad Leonfelden/Schenkenfelden ein Gegner warten, den der Zweitligist besiegen sollte – die Oberösterreicher schafften erst in der vergangenen Saison als Meister der OÖ-Liga den Aufstieg in die neue Regionalliga Nord.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
19.07.2026 19:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
161.074 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
128.938 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
113.580 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2069 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1813 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1769 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Mehr 2. Liga
2:0 gegen Imst
Gelungene Generalprobe für die Bregenzer
Kam nie in Schwung
Austria-Flop hat einen neuen Verein gefunden
Internationale Kicker
Trotz Sprachbarrieren stimmt das Klima in Bregenz
Besonderer Test
Fans zahlen bei Austria-Trip nach Kroatien mit
Im letzten Testspiel
Lustenau unterlag den jungen Nürnbergern knapp

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf