Gelungene Generalprobe für die Bregenzer

Mit einem souveränen Auftritt und einem 2:0-Heimsieg gegen den Regionalligisten SC Imst schlossen die Bregenzer die Vorbereitung auf die neue Saison erfolgreich ab. Gegen gute Tiroler waren die Schwarz-Weißen spielbestimmend, erarbeiteten sich viele Torchancen und ließen dabei nicht viel zu. Testspieler João Luiz, der im Herbst 2023 schon einmal in Bregenz kickte und zuletzt bei BW Linz unter Vertrag stand, traf nach einer guten halben Stunde zum 1:0. Im zweiten Abschnitt legte Lucas Dantas nach (55.), das 2:0 sollte auch der Endstand sein.