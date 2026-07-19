Gelungene Generalprobe für die Bregenzer

Die Festspielstädter schlossen ihre Vorbereitung auf die neue Saison mit einem 2:0-Heimsieg im Testspiel gegen den Regionalligisten Imst ab und sind nun gewappnet für den Auftakt im ÖFB-Cup. Testspieler João Luiz und Lucas Dantas trafen für das Team von Coach Martin Brenner.
Mit einem souveränen Auftritt und einem 2:0-Heimsieg gegen den Regionalligisten SC Imst schlossen die Bregenzer die Vorbereitung auf die neue Saison erfolgreich ab. Gegen gute Tiroler waren die Schwarz-Weißen spielbestimmend, erarbeiteten sich viele Torchancen und ließen dabei nicht viel zu. Testspieler João Luiz, der im Herbst 2023 schon einmal in Bregenz kickte und zuletzt bei BW Linz unter Vertrag stand, traf nach einer guten halben Stunde zum 1:0. Im zweiten Abschnitt legte Lucas Dantas nach (55.), das 2:0 sollte auch der Endstand sein.
Spielminuten für alle
In der Halbzeit hatte Coach Martin Brenner noch fast komplett durchgewechselt, so allen seiner Spieler noch einmal Einsatzminuten gegeben. „Ein guter letzter Test, jetzt sind wir bereit für den Auftakt im ÖFB-Cup“, sagte Sportkoordinator Patrick Schneider.
Und dort wird mit der SPG Bad Leonfelden/Schenkenfelden ein Gegner warten, den der Zweitligist besiegen sollte – die Oberösterreicher schafften erst in der vergangenen Saison als Meister der OÖ-Liga den Aufstieg in die neue Regionalliga Nord.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.