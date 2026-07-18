Traktor-Unglück: Mehr als halbe Mio. Euro Spenden

Der Schock ist kaum greifbar, den die 36-Jährige am Dienstagvormittag erleben musste. Als sie nach vielen Stunden nichts mehr von ihrem Partner und den beiden Töchtern im Alter von vier und sechs Jahren gehört hatte, machte sich die Frau auf, um nach ihrer Familie zu sehen. Der Mann hatte mit den beiden Mädchen die Nacht auf einer Hütte verbringen wollen. Die Frau konnte ihre Lieben aber nicht mehr erreichen.