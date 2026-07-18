Administrative Hilfe an Schulen verlängert

Schöbi-Fink sieht dringenden Handlungsbedarf

Die Finanzierung durch das Land versteht sich auch als Überbrückung einer Bundeslücke. Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink kritisierte in diesem Zusammenhang die schleppende Umsetzung auf nationaler Ebene: „Vorarlberg kompensiert hier seit Jahren sowohl bei der administrativen Unterstützung wie auch im Lehrbetrieb aus eigenen Mitteln, da der Bund dieser Aufgabe nicht ausreichend nachkommt. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.“ Während das Bildungsministerium den Bedarf an Unterstützung mittlerweile zwar anerkenne, hinke der Bund bei der tatsächlichen Umsetzung und Finanzierung weiterhin deutlich hinterher, so die Landesrätin. Durch die Verlängerung des Landesbudgets soll die administrative Unterstützung für die Gemeinden und Schulen im Land nun vorerst nahtlos abgesichert bleiben.