Medaille und noch ein Rekord für Zsombor Klucsik!

Was für eine Leistung von Zsombor Klucsik bei der U18-Europameisterschaft in Rieti (It)! Schon im Semifinale hatte der junge Lauteracher über 400 Meter Hürden groß aufgezeigt, sich als Zweiter in seinem Lauf souverän das Finalticket gesichert und außerdem den 12 Jahre alten ÖLV-Rekord mit einer Zeit von 51,55 Sekunden um 0,25 Sekunden verbessert. Und im heutigen Finale drehte Klucsik weiter auf.
Wie schon im Halbfinale startete der 16-Jährige auf Bahn sieben, wieder sehr schnell. Aber gegen sehr starke Konkurrenz – als Favoriten gingen die zwei Spanier Mauro Seguín und Tristan Luño in das Finale. Aber gleich dahinter lief Klucsik ein bärenstarkes Rennen und belohnte sich mit einer Zeit von 51,27 Sekunden nicht nur mit der Bronzemedaille, sondern auch mit einer erneuten persönlichen Bestleistung, der Ländle-Athlet verbesserte seinen ÖLV-Rekord vom Vortag um 0,28 Sekunden. „Die Spanier waren nicht zu halten. Aber von Zsombi ist das richtig gut gewesen, er ist super mit dem Druck umgegangen“, lobte VLV-Sportdirektor Sven Benning, der den Youngster vor Ort coachte.
Überglücklich
Ehe es für Klucsik zur Siegerehrung ging, musste er noch zur Dopingkontrolle. Auch die meisterte er bravourös und durfte dann im Anschluss auf das Siegerpodest und dort seinen großen Erfolg genießen. „Das war ein unglaubliches Gefühl“, jubelte der junge Vorarlberger, „eine Medaille für Österreich und noch dazu der Rekord, ich bin gerade überglücklich!“
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