Medaille und noch ein Rekord für Zsombor Klucsik!

Wie schon im Halbfinale startete der 16-Jährige auf Bahn sieben, wieder sehr schnell. Aber gegen sehr starke Konkurrenz – als Favoriten gingen die zwei Spanier Mauro Seguín und Tristan Luño in das Finale. Aber gleich dahinter lief Klucsik ein bärenstarkes Rennen und belohnte sich mit einer Zeit von 51,27 Sekunden nicht nur mit der Bronzemedaille, sondern auch mit einer erneuten persönlichen Bestleistung, der Ländle-Athlet verbesserte seinen ÖLV-Rekord vom Vortag um 0,28 Sekunden. „Die Spanier waren nicht zu halten. Aber von Zsombi ist das richtig gut gewesen, er ist super mit dem Druck umgegangen“, lobte VLV-Sportdirektor Sven Benning, der den Youngster vor Ort coachte.