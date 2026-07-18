Die Altacher Generalprobe fiel dem Hagel zum Opfer

Das Season-Opening der Altacher lief nicht ganz wie erhofft. Nach nur 80 von geplanten 120 Spielminuten musste die Generalprobe gegen GC Zürich wegen Hagel abgebrochen werden. 3:1 siegten die Rheindörfler, Benjamin Böckle, Ousmane Diawara und Patrick Greil trafen.
Zum zweiten Mal in diesem Sommer trafen sich gestern die Cupfinalisten Altach und Grashoppers Zürich. Das erste Duell hatte mit einem 3:2-Sieg des Schweizer Cupsiegers geendet.
Altach bot zu Beginn jenes Team auf, das wohl im ÖFB-Cup-Spiel in Leobendorf auflaufen wird. Mit einer Viererabwehr, da Neuerwerbung Niehoff vorerst auf der Bank Platz nahm. Im Sturmzentrum spielte Diawara alleine, weil Neuzugang Hrstic erst in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Die fünf Treffer aus der ersten Partie schienen den Teams diesmal nicht zu genügen. Nach nur 20 Minuten stand 2:1 für Altach. Den Treffern von Böckle – sein erster für seinen neuen Klub – und Diawara – womöglich sein letzter im Rheindorf – bzw. Muci gingen auf beiden Seiten arge Abwehrpatzer voraus. Dann dauerte es lange, ehe Greil – wie gewohnt mit einem Zaubertor — auf 3:1 stellte. Nach 75 Minuten wechselte Zaric durch. Fünf Minuten später musste Schiedsrichter Dominik Ouschan die Partie dann wegen eines Hagelunwetters abbrechen.
Entbehrliche Sprechchöre
Was den miteinander befreundeten Fanclubs von Altach und GC entgangen sein dürfte, dass auf dem Spielfeld weder Austria Lustenau noch der FC Zürich agierten. Die Sprechchöre gegen die beiden Erzrivalen waren durchaus entbehrlich.
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