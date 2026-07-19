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Bei der U18-EM

ÖLV-Rekord und Finaleinzug für Zsombor Klucsik!

Vorarlberg
19.07.2026 09:25
Zsombor Klucsik steht bei der U18-EM in Rieti im Finale des 400 Meter Hürden-Bewerbs.
Zsombor Klucsik steht bei der U18-EM in Rieti im Finale des 400 Meter Hürden-Bewerbs.(Bild: ÖLV, Coen Schilderman)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Vollgas war die Devise für Zsombor Klucsik vor dem 400 Meter Hürden-Semifinale bei der U18-Europameisterschaft in Rieti (It) – und das setzte der junge Lauteracher gewaltig um! Nicht nur zog er problemlos ins Finale ein und kämpft am Sonntag um den Titel, außerdem pulverisierte er auch einen 12 Jahre alten ÖLV-Rekord.

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„Zsombi“ startete im dritten Heat, dem drückte er von Beginn an seinen Stempel auf. Mit umgenähtem Trikot, das deutlich besser passte als noch im Vorlauf am Freitag. Der 16-Jährige zog auf Bahn sieben schnell davon, führte das Feld bis auf die Zielgerade an. Erst auf den letzten Metern wurde er vom schnellen Spanier Tristan Luño überholt, was aber ganz egal war. Weil Klucsik als Zweiter sowieso das Finalticket sicher hatte. Und die Zeit des Ländle-Athleten bei 51,55 Sekunden stoppte.

Gewollt und umgesetzt
Beeindruckende 0,33 Sekunden unter seiner alten persönlichen Bestmarke aus Hallein, die er Anfang Juli aufgestellt hatte. Außerdem unterbot der Youngster den ÖLV-U18-Rekord von Dominik Hufnagel aus dem Jahr 2014 um 0,25 Sekunden. „Diesen Rekord wollte Zsombi unbedingt haben und das hat er jetzt umgesetzt“, freute sich auch Coach Sven Benning. „Außerdem hat er auf der Zielgeraden minimal rausgenommen, er hat den Spanier laufen lassen und ein wenig Kraft gespart. Hoffentlich macht das morgen noch einen kleinen Unterschied.“ Denn am Sonntag steht das große Finale auf dem Programm, wo der junge Vorarlberger reelle Chancen auf eine Medaille hat.

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