ÖLV-Rekord und Finaleinzug für Zsombor Klucsik!

Gewollt und umgesetzt

Beeindruckende 0,33 Sekunden unter seiner alten persönlichen Bestmarke aus Hallein, die er Anfang Juli aufgestellt hatte. Außerdem unterbot der Youngster den ÖLV-U18-Rekord von Dominik Hufnagel aus dem Jahr 2014 um 0,25 Sekunden. „Diesen Rekord wollte Zsombi unbedingt haben und das hat er jetzt umgesetzt“, freute sich auch Coach Sven Benning. „Außerdem hat er auf der Zielgeraden minimal rausgenommen, er hat den Spanier laufen lassen und ein wenig Kraft gespart. Hoffentlich macht das morgen noch einen kleinen Unterschied.“ Denn am Sonntag steht das große Finale auf dem Programm, wo der junge Vorarlberger reelle Chancen auf eine Medaille hat.