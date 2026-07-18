Die „Seekuh“ sorgt für freie Fahrt am Bodensee

Seit fast vier Jahrzehnten ist die „Seekuh“ auf dem Bodensee im Einsatz, um die stark genutzten Uferbereiche von übermäßigem Seegras zu befreien. Das Mähboot des Landesflussbauhofes säubert regelmäßig Häfen und Strandbäder, um sowohl die Sicherheit des Schiffsverkehrs als auch den Komfort für Badegäste zu gewährleisten.
Das 1987 gebaute Schiff ist knapp elf Meter lang, gut drei Meter breit und hat ein Leergewicht von rund 8,5 Tonnen. Bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von zwei bis drei Kilometern pro Stunde kann das Mähwerk bis in eine Tiefe von zwei Metern vordringen und pro Ladung vier bis fünf Kubikmeter Seegras aufnehmen. Die Einsätze, die sich über das österreichische Bodenseeufer bis nach Langenargen auf deutscher Seite erstrecken, erfolgen ausschließlich auf direkte Anforderung der jeweiligen Gemeinden und Hafenbetreiber.
Anlässlich einer Besichtigung der Mäharbeiten hob auch Landesrat Christian Gantner die Bedeutung des eingespielten Teams hervor: „Mein Dank gilt den Mitarbeitenden unseres Landesflussbauhofes, die mit viel Erfahrung und technischem Geschick dafür sorgen, dass Häfen und Strandbäder gut und sicher genutzt werden können.“ Jährlich leistet das Spezialboot zwischen 120 und 200 Arbeitsstunden, um die Funktionsfähigkeit der regionalen Infrastruktur am See zu erhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.