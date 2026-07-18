Die „Seekuh“ sorgt für freie Fahrt am Bodensee

Das 1987 gebaute Schiff ist knapp elf Meter lang, gut drei Meter breit und hat ein Leergewicht von rund 8,5 Tonnen. Bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von zwei bis drei Kilometern pro Stunde kann das Mähwerk bis in eine Tiefe von zwei Metern vordringen und pro Ladung vier bis fünf Kubikmeter Seegras aufnehmen. Die Einsätze, die sich über das österreichische Bodenseeufer bis nach Langenargen auf deutscher Seite erstrecken, erfolgen ausschließlich auf direkte Anforderung der jeweiligen Gemeinden und Hafenbetreiber.