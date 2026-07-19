Sommerausstellung würdigt Ursula Krinzinger

Ein lebendiges Beziehungsgeflecht

Die Schau verzichtet auf eine rein chronologische Abfolge. Stattdessen setzt das Kuratorenduo – Judith Reichart (Leiterin des Kulturservice Bregenz) und der freischaffende Kurator Gerald Matt – auf ein Beziehungsgeflecht, das in enger Zusammenarbeit mit Krinzinger selbst erarbeitet wurde. Gezeigt werden Arbeiten von Wegbegleitern der frühen Bregenzer Jahre sowie von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern, darunter Marina Abramović, Gottfried Bechtold, Valie Export, Maria Lassnig, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer und Erwin Wurm. Ergänzt wird die Kunst durch historische Dokumente, Fotografien und Plakate, die den zeitgenössischen Kontext der Galeriearbeit abbilden.