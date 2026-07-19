Pkw am Pannenstreifen stand lichterloh in Flammen

Feuer war im Motorraum ausgebrochen

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stand der Wagen bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Motorraum auf den gesamten Innenraum des Fahrzeugs ausgebreitet. Die örtliche Feuerwehr, die mit zwölf Mann ausrückte, konnte den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und löschen, am Auto entstand jedoch Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen sein.