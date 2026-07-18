Souveräne Grabher macht ÖTV-Traumfinale perfekt!

Kraus selbstkritisch

Kraus verbesserte sich im Live-WTA-Ranking an die 87. Stelle, ihre bisher beste Position. „Es war heute wirklich superschwer für mich. Ich habe gestern mit vollstem Selbstvertrauen gespielt, heute hat gar nichts geklappt am Anfang. Ich habe nur mit mir gehadert“, resümierte Kraus noch auf dem Court. Später meinte sie: „Gut spielen und gewinnen kann jeder.“ Denn sie zeigte keinesfalls ihr bestes Tennis. Dennoch sei sie stolz, sich da noch rausgezogen zu haben.