Bereits 1200 Unterschriften gegen VVV-Tarifsystem

Als Beleg für die Mängel der Reform sieht die SPÖ die wiederholten Nachbesserungen, die seit der Einführung des Systems vorgenommen wurden. Für Leiter zeigt dies, dass die Reform ihren eigenen Ansprüchen – Einfachheit und preisliche Fairness – bisher nicht gerecht geworden ist. In Richtung des zuständigen Landesstatthalters Christof Bitschi sparte der SPÖ-Klubobmann nicht mit Kritik und sprach von einem „Tarifwahnsinn“, der beendet werden müsse. „Es braucht ein Tarifsystem, das einfach verständlich, fair und für alle Fahrgäste praktikabel ist. Genau das ist die aktuelle Tarifreform bislang jedoch schuldig geblieben!“