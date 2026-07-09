Zech ist auch mit 35 Jahren die Altacher Konstante

Familienmensch Zech

Das Cupfinale 2026, das gegen den LASK erst in der Verlängerung verloren wurde, war eines der vielen Highlights, die der 35-Jährige im Rheindorf miterleben durfte: „Das war sicher eines der schönsten Erlebnisse trotz der Niederlage. Aber auch der Aufstieg 2014, die Europa League-Spiele und das Erreichen des Winterkönigs 2016 zählen dazu.“ Natürlich gab es auch schlechtere Zeiten, wie den nur knapp geschafften Klassenerhalt nach seiner Rückkehr aus Polen. Wenn's einmal nicht so läuft, sieht man den Familienmenschen Zech mit seinen beiden Kindern spazieren gehen, um eine Niederlage zu verarbeiten. „Die Familie ist in solchen Situationen besonders wichtig.“