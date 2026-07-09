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Kein Ende in Sicht

Zech ist auch mit 35 Jahren die Altacher Konstante

Bundesliga
09.07.2026 06:55
Benedikt Zech ist und bleibt ein sicherer Fixpunkt in der Altacher Abwehr.
Benedikt Zech ist und bleibt ein sicherer Fixpunkt in der Altacher Abwehr.(Bild: SCR altach)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

35 Jahre und kein bisschen leise – zumindest was das Sportliche angeht! Das gilt auch für Altachs Abwehrrecken Benedikt Zech. Der Ludescher ist nach seiner Rückkehr ins Rheindorf schnell wieder zu einem Fixpunkt geworden. Und genug hat er noch lange nicht.

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Stolze 551 Spiele weist die Leistungsbilanz von Benedikt Zech bereits vor Beginn der Saison 2026/27 aus, die seine zehnte in Altach sein wird. Dazu gesellen sich fünf Spielzeiten in Stettin und drei bei Austria Lustenau. Als Zech im Winter 2024 zum SCR Altach zurückkehrte, fiel den Verantwortlichen ein Stein vom Herzen, weil man damit wusste, dass die bis dahin löchrige Abwehr der Rheindörfler einen wichtigen Mosaikstein zur Stabilisierung erhält.

Im Rheindorf fühlt sich der Ludescher sichtlich wohl.
Im Rheindorf fühlt sich der Ludescher sichtlich wohl.(Bild: GEPA)

Altach wird zu Abwehrbollwerk
Wenn es eines Beweises bedurft hätte, lieferten ihn Zech und seine Abwehrkollegen in der letzten Spielzeit: Mit nur 39 Gegentreffern in 32 Partien gelang den Rheindörflern eine klubinterne Rekordmarke in den 15 Jahren in der höchsten Spielklasse Österreichs. „Das liegt aber nicht alleine an einem Spieler. Die gesamte Mannschaft arbeitet defensiv sehr gut zusammen“, streut der Ludescher seinen Mitspielern Rosen.

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Familienmensch Zech
Das Cupfinale 2026, das gegen den LASK erst in der Verlängerung verloren wurde, war eines der vielen Highlights, die der 35-Jährige im Rheindorf miterleben durfte: „Das war sicher eines der schönsten Erlebnisse trotz der Niederlage. Aber auch der Aufstieg 2014, die Europa League-Spiele und das Erreichen des Winterkönigs 2016 zählen dazu.“ Natürlich gab es auch schlechtere Zeiten, wie den nur knapp geschafften Klassenerhalt nach seiner Rückkehr aus Polen. Wenn's einmal nicht so läuft, sieht man den Familienmenschen Zech mit seinen beiden Kindern spazieren gehen, um eine Niederlage zu verarbeiten. „Die Familie ist in solchen Situationen besonders wichtig.“

„Will im Fußballsport bleiben“
Über seine Zukunft macht er sich schon jetzt Gedanken, genaues weiß er aber bisher nicht. „Fix ist aber, dass ich auch nach meiner Karriere im Fußballsport bleiben will. Ich werde mir einige Bereiche anschauen.“ 

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