Könnte die EU für die Asbest-Schäden aufkommen?

„Wenig seriös“

Vom Land und der Taskforce heißt es dazu, dass die burgenländischen Behörden nicht für den Abbau, Verkauf oder das Inverkehrbringen von Gesteinsmaterial verantwortlich sind. Seit Monaten fordere man den Bund mit Nachdruck auf, in der Asbest-Thematik endlich aktiv tätig zu werden. „Bis auf die Einrichtung einer Arbeitsgruppe Mitte Mai sind dem Burgenland keine weitergehenden Handlungen des Bundes bekannt“, wird erklärt. Die von Greenpeace aufgestellten Behauptungen zu finanziellen Auswirkungen sowie die Äußerungen zu möglichen Auswirkungen auf EU-Fördertöpfe für das Land seien „nicht nachvollziehbar und als wenig seriös einzuschätzen“, heißt es.