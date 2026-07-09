Tragödie in Ortschaft
Mehrmals von Hund gebissen: Mädchen (4) verstorben
Ein vierjähriges Mädchen ist in Osternienburger Land im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt mehrmals von einem Hund gebissen worden und gestorben.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa. Ein Notfallsanitäter konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.
Gegen den Halter des Tieres wird ermittelt. Weitere Details zu dem Hergang und den Umständen nannte die Polizei zunächst nicht. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Im Laufe des Tages sollen weitere Informationen bekannt werden.
Hund in Tierheim untergebracht
Die Mutter des Opfers, Angehörige und weitere Beteiligte und Einsatzkräfte mussten laut „MDR“ von Seelsorgern betreut werden. Der Hund – er soll aus dem familiären Umfeld stammen - wurde vorerst in einem Tierheim untergebracht.
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