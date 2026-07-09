Heute startet das Festival der ultimativen Rekorde

Digitales Maskottchen

Im Mittelpunkt steht das eigens kreierte digitale Maskottchen N.E.L.A. Der Roboter im ELF-Design kam bereits im vergangenen Jahr bei der Eröffnungszeremonie zum Einsatz. „Den Leuten scheint es gefallen zu haben“, grinst Reifenauer. Videos der 2024er-Show rund um N.E.L.A klickten auf der Online-Plattform YouTube mehr als zehn Millionen Menschen an. Kein Wunder also, dass der tapsige Roboter auch heuer wieder auf die begeisterte ELF-Feiermeute losgelassen wird.