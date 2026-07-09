Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Electric Love Festival

Heute startet das Festival der ultimativen Rekorde

Salzburg
09.07.2026 07:00
180.000 Besucher werden auch heuer beim Electric Love Festival erwartet. Sie dürfen sich auf ...
180.000 Besucher werden auch heuer beim Electric Love Festival erwartet. Sie dürfen sich auf unzählige Highlights freuen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Das Electric Love Festival (ELF) am Salzburgring beginnt mit gigantischer Eröffnungsshow und vielen Stars. Die Karten für die große Party waren heuer so schnell vergriffen wie noch nie.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das gab es noch nie! Im absoluten Rekordtempo waren sämtliche Karten für den Eröffnungstag des heurigen Electric Love Festivals am Salzburgring vergriffen. Die Abendkassen bleiben am Donnerstag somit allesamt geschlossen. Tausende Besucher strömen ab 16 Uhr auf das Festival-Areal, um auf sieben Bühnen den Granden der elektronischen Musik zuzujubeln.

Das Star-Aufgebot ist riesig: Neben Shaquille O’Neal und der Swedish House Mafia werden auch die DJ-Größen Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas, Hugel, Ely Oaks und Dominique Jardin der Menge einheizen. Insgesamt werden 180.000 Besucher erwartet – für Freitag und Samstag gibt es noch einige Restkarten.

Lesen Sie auch:
Die Camper zeigten sich bestens gelaunt.
Electric Love Festival
Party startete schon bei Anreise am Campingplatz
08.07.2026
Festival in Salzburg
Noch mehr Watt und Wumms für das Electric Love
08.07.2026
Am Salzburgring
Electric-Love-Chef: „Wir erreichen neue Dimension“
06.07.2026

Eröffnungsshow setzt auf Künstliche Intelligenz
Höhepunkt am ersten Tag ist die fulminante Eröffnungsshow („Opening Ceremony“) auf der Hauptbühne. Diese hat – wie in jedem Jahr – ein völlig neues Aussehen verpasst bekommen. Die heurige Konstruktion wiegt insgesamt knapp 700 Tonnen, 120 Arbeiter werkelten wochenlang am Aufbau der Bühne.

Eine 1000 Quadratmeter große LED-Fläche und ein völlig neues Soundsystem warten auf die Besucher. Hinzu kommt ein gigantisches Feuerwerk, das jegliches Silvesterspektakel weltweit in den Schatten stellt.

(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster (3), Ely Oaks)

Wie in jedem Jahr wollen die ELF-Macher mit ihrer Eröffnungsshow auch eine Geschichte erzählen. Heuer dreht sich alles um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). „Wir wollen zeigen, dass die KI gar nicht so schlimm ist, wie manche glauben“, meint ELF-Tausendsassa Manuel Reifenauer.

Digitales Maskottchen
Im Mittelpunkt steht das eigens kreierte digitale Maskottchen N.E.L.A. Der Roboter im ELF-Design kam bereits im vergangenen Jahr bei der Eröffnungszeremonie zum Einsatz. „Den Leuten scheint es gefallen zu haben“, grinst Reifenauer. Videos der 2024er-Show rund um N.E.L.A klickten auf der Online-Plattform YouTube mehr als zehn Millionen Menschen an. Kein Wunder also, dass der tapsige Roboter auch heuer wieder auf die begeisterte ELF-Feiermeute losgelassen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
09.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
151.478 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
124.094 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.318 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1134 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
812 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf