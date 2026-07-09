Heute startet das Festival der ultimativen Rekorde

Das Electric Love Festival (ELF) am Salzburgring beginnt mit gigantischer Eröffnungsshow und vielen Stars. Die Karten für die große Party waren heuer so schnell vergriffen wie noch nie.
Das gab es noch nie! Im absoluten Rekordtempo waren sämtliche Karten für den Eröffnungstag des heurigen Electric Love Festivals am Salzburgring vergriffen. Die Abendkassen bleiben am Donnerstag somit allesamt geschlossen. Tausende Besucher strömen ab 16 Uhr auf das Festival-Areal, um auf sieben Bühnen den Granden der elektronischen Musik zuzujubeln.
Das Star-Aufgebot ist riesig: Neben Shaquille O’Neal und der Swedish House Mafia werden auch die DJ-Größen Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas, Hugel, Ely Oaks und Dominique Jardin der Menge einheizen. Insgesamt werden 180.000 Besucher erwartet – für Freitag und Samstag gibt es noch einige Restkarten.
Eröffnungsshow setzt auf Künstliche Intelligenz
Höhepunkt am ersten Tag ist die fulminante Eröffnungsshow („Opening Ceremony“) auf der Hauptbühne. Diese hat – wie in jedem Jahr – ein völlig neues Aussehen verpasst bekommen. Die heurige Konstruktion wiegt insgesamt knapp 700 Tonnen, 120 Arbeiter werkelten wochenlang am Aufbau der Bühne.
Eine 1000 Quadratmeter große LED-Fläche und ein völlig neues Soundsystem warten auf die Besucher. Hinzu kommt ein gigantisches Feuerwerk, das jegliches Silvesterspektakel weltweit in den Schatten stellt.
Wie in jedem Jahr wollen die ELF-Macher mit ihrer Eröffnungsshow auch eine Geschichte erzählen. Heuer dreht sich alles um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). „Wir wollen zeigen, dass die KI gar nicht so schlimm ist, wie manche glauben“, meint ELF-Tausendsassa Manuel Reifenauer.
Digitales Maskottchen
Im Mittelpunkt steht das eigens kreierte digitale Maskottchen N.E.L.A. Der Roboter im ELF-Design kam bereits im vergangenen Jahr bei der Eröffnungszeremonie zum Einsatz. „Den Leuten scheint es gefallen zu haben“, grinst Reifenauer. Videos der 2024er-Show rund um N.E.L.A klickten auf der Online-Plattform YouTube mehr als zehn Millionen Menschen an. Kein Wunder also, dass der tapsige Roboter auch heuer wieder auf die begeisterte ELF-Feiermeute losgelassen wird.
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