Salzburg-Spieler: „Denke schon, dass ich bleibe“

Mit einem Testspiel in Saalfelden beschließt der FC Red Bull Salzburg heute sein Trainingslager. Während Youngster Johannes Moser daran arbeitet, wieder topfit zu werden, überzeugt ein Mannschaftskollege. Zuletzt sorgte der Offensivmann mit einer interessanten Aussage für eine Überraschung.
Viele der anwesenden Zaungäste des Bullen-Trainings packten am Mittwoch den Regenschirm aus. Auch die Bosse Stephan Reiter – er kam gestern im Heimatort von Skilegende Hermann Maier an – und Marcus Mann waren vor Ort und schauten der Mannschaft auf die Beine.
Toptalent Johannes Moser arbeitet fleißig
Youngster Johannes Moser spulte dabei individuelle Einheiten mit Athletik-Coach Lukas Lackner ab, war aber auch Teil einer Übung mit Tormann-Trainer Alexander Walke und Goalie-Talent Teo Hupfauf. Nach einigen Monaten mit größeren und kleineren Verletzungen gilt es für den 18-jährigen Moser, topfit zu werden und folglich in den Mannschaftstrainings zu überzeugen. Der Offensivmann möchte sich bei Trainer Danny Röhl in die Auslage spielen und in der kommenden Saison so viele Minuten wie möglich auf dem Platz sammeln.
Zaungast fragte: „Adam, bleibst du?“
Pluspunkte sammelt aktuell Adam Daghim. Noch Anfang Juni hatte der Däne öffentlich einen Abgangswunsch geäußert. Dass der Stürmer mit dem Kopf bereits woanders wäre, ist in der Vorbereitung bislang aber überhaupt nicht erkennbar. Vielmehr zeigt sich der 20-Jährige aktuell von seiner besten Seite und überzeugte zuletzt auch im Probegalopp gegen Gornik Zabrze (2:1).
Das kommt bei den Mitspielern und im Klub, der heute (17.30) in Saalfelden gegen Metalist Charkiw testet, richtig gut an. Und auch den Fans ist Daghims neue Dynamik positiv aufgefallen. So sehr, dass ein langjähriger Verfolger des Klubs nachfragte: „Adam, bleibst du?“ Worauf dieser antwortete: „Ich denke schon, dass ich bleibe.“
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