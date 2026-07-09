Salzburg-Spieler: „Denke schon, dass ich bleibe“

Toptalent Johannes Moser arbeitet fleißig

Youngster Johannes Moser spulte dabei individuelle Einheiten mit Athletik-Coach Lukas Lackner ab, war aber auch Teil einer Übung mit Tormann-Trainer Alexander Walke und Goalie-Talent Teo Hupfauf. Nach einigen Monaten mit größeren und kleineren Verletzungen gilt es für den 18-jährigen Moser, topfit zu werden und folglich in den Mannschaftstrainings zu überzeugen. Der Offensivmann möchte sich bei Trainer Danny Röhl in die Auslage spielen und in der kommenden Saison so viele Minuten wie möglich auf dem Platz sammeln.