Rauswurf von Klinikchef: „Sogar Betriebsrat dafür“

Es ging – wie so oft – wohl ums Zwischenmenschliche. Zwischen Kolk und einigen Mitarbeitern gab es unter anderem Auffassungsunterschiede zu Behandlungstechniken. Die gibt es in der Medizin immer wieder. Doch am Ende kam nicht das Beste aus allen Welten heraus, sondern ein Streit eskalierte – und der Klinikchef musste gehen. Ein drastischer Schritt, der extrem selten getan wird.