Fußball bleibt im Alltag die schönste Ablenkung

Chancenlos gegen Spanien – ein schmerzhaftes Aus im Sechzehntelfinale. Doch das bittere Scheitern der ÖFB-Elf bremst die rot-weiß-rote WM-Euphorie keineswegs. Im Gegenteil: Knapp 1,2 Millionen Fans sahen im ORF Argentiniens 3:2-Zittersieg gegen Ägypten, selbst zur Geisterstunde fieberte eine halbe Million Nachtschwärmer beim Einzug der Schweizer ins Viertelfinale mit. „Bei jedem Match ist unser Schanigarten beim Public Viewing voll“, freut sich Kultwirt David Schwarz vom „Uptown“ in Klosterneuburg. „Von mir aus könnte dieses Turnier das ganze Jahr dauern!“
Während auf sportkrone.at die Klick-Rekorde purzeln und Leserbriefe die Redaktion fluten, zeigt sich: Je länger das Spektakel in Nordamerika dauert, desto heftiger polarisiert es. Ob Donald Trumps Telefonate mit FIFA-Boss Gianni Infantino, skurrile VAR-Entscheidungen oder katastrophale Schiedsrichter-Leistungen – das Turnier liefert Diskussionsstoff ohne Ende. Gleichzeitig begeistern Stürmer in Hochform und zeitlose Legenden wie Lionel Messi – die größte WM aller Zeiten ist so facettenreich wie nie zuvor.
Mit knapp 6,3 Millionen Stadionbesuchern und einer prognostizierten globalen TV-Reichweite von über fünf Milliarden Menschen bricht das Turnier alle Rekorde. Allein in den USA gibt es ein Quotenplus von 92 Prozent im Vergleich zur WM 2022. Auch wenn die explodierenden Preise den Stadionbesuch zum Luxusgut machen – das Produkt funktioniert. Weil der Fußball im Alltag die wohl schönste Ablenkung bleibt.
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