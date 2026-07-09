Fußball bleibt im Alltag die schönste Ablenkung

Chancenlos gegen Spanien – ein schmerzhaftes Aus im Sechzehntelfinale. Doch das bittere Scheitern der ÖFB-Elf bremst die rot-weiß-rote WM-Euphorie keineswegs. Im Gegenteil: Knapp 1,2 Millionen Fans sahen im ORF Argentiniens 3:2-Zittersieg gegen Ägypten, selbst zur Geisterstunde fieberte eine halbe Million Nachtschwärmer beim Einzug der Schweizer ins Viertelfinale mit. „Bei jedem Match ist unser Schanigarten beim Public Viewing voll“, freut sich Kultwirt David Schwarz vom „Uptown“ in Klosterneuburg. „Von mir aus könnte dieses Turnier das ganze Jahr dauern!“