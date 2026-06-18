In immer mehr Billa-Filialen wird es nun still

„Inklusion für alle“

Das Ganze läuft unter dem Motto „Inklusion für alle“. Dazu heißt es auf der Website der Supermarktkette: „Alle Menschen sind unterschiedlich und das ist gut so: So ergibt sich eine bunte, vielfältige Welt! Wir respektieren die Vielfalt unserer Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Partner:innen und fördern diese. Mit unserem Handeln möchten wir das Bewusstsein für den Wert von Vielfalt stärken.“