Nach WM ging’s für Shootingstar zum Schulfest

Vom Fußballfeld des Aztekenstadions zur Abschlussfeier in der Schule: Wenige Tage nach Mexikos WM-Niederlage im Achtelfinale hat der 17-jährige mexikanische Teamspieler Gilberto Mora sein Abschlusszeugnis der Oberstufe an einer deutsch-mexikanischen Schule erhalten.
Der jüngste Spieler der WM in Mexiko, den USA und Kanada wurde bei der Zeremonie an der Cuauhtémoc Hank in Tijuana an der Grenze zu den USA von seinen Mitschülern mit großem Beifall gefeiert, wie ein Video zeigt.
Vertrag verlängert
Der Teenager steht beim Club Tijuana unter Vertrag.
Wenige Tage vor dem WM-Auftakt verlängerte Mora seinen Kontrakt bei den Xolos bis Ende 2029.
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