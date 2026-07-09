Brand in Graz: Fluchtweg für Bewohner versperrt

Ein Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in Graz-Gries hat am Mittwochabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Neun Bewohner mussten aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden, die Brandwohnung wurde vollständig zerstört.
Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am Mittwoch um 19.55 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Vinzenz-Muchitsch-Straße im Grazer Bezirk Gries alarmiert. Zahlreiche Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung über mehrere Stockwerke des Mehrparteienhauses.
Bewohner über Drehleiter gerettet
Als die Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einer Erdgeschoßwohnung. Zudem war das Stiegenhaus auf allen fünf Geschoßen stark verraucht. Ursache dafür war laut Feuerwehr die offen stehende Wohnungstür der Brandwohnung, wodurch heißer Rauch ins Stiegenhaus gelangen konnte. Den Bewohnern der oberen Stockwerke war dadurch der Fluchtweg versperrt.
Drei Atemschutztrupps gingen gleichzeitig in die Brandwohnung und in das Stiegenhaus vor. Während ein Teil der Mannschaft den Brand bekämpfte und eine weitere Rauchausbreitung verhinderte, retteten andere Einsatzkräfte die Bewohner aus den oberen Geschoßen und belüfteten das Gebäude mit Lüftungsgeräten.
Zusätzlich wurde eine Drehleiter an der Gebäudefassade in Stellung gebracht. Darüber konnten fünf Personen aus dem vierten und fünften Stock in Sicherheit gebracht werden. Vier weitere Bewohner wurden von den Atemschutztrupps mithilfe von Fluchtfiltermasken ins Freie geführt. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte ihre Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.
Die Brandwohnung wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Alle geretteten Personen wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.