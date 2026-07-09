Brand in Graz: Fluchtweg für Bewohner versperrt

Zusätzlich wurde eine Drehleiter an der Gebäudefassade in Stellung gebracht. Darüber konnten fünf Personen aus dem vierten und fünften Stock in Sicherheit gebracht werden. Vier weitere Bewohner wurden von den Atemschutztrupps mithilfe von Fluchtfiltermasken ins Freie geführt. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte ihre Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.