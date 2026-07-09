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Dramatische Rettung

Brand in Graz: Fluchtweg für Bewohner versperrt

Steiermark
09.07.2026 07:54
Großeinsatz in der Vinzenz-Muchitsch-Straße in Graz.
Großeinsatz in der Vinzenz-Muchitsch-Straße in Graz.(Bild: BF-Graz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in Graz-Gries hat am Mittwochabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Neun Bewohner mussten aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden, die Brandwohnung wurde vollständig zerstört.

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Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am Mittwoch um 19.55 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Vinzenz-Muchitsch-Straße im Grazer Bezirk Gries alarmiert. Zahlreiche Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung über mehrere Stockwerke des Mehrparteienhauses.

Bewohner über Drehleiter gerettet
Als die Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einer Erdgeschoßwohnung. Zudem war das Stiegenhaus auf allen fünf Geschoßen stark verraucht. Ursache dafür war laut Feuerwehr die offen stehende Wohnungstür der Brandwohnung, wodurch heißer Rauch ins Stiegenhaus gelangen konnte. Den Bewohnern der oberen Stockwerke war dadurch der Fluchtweg versperrt.

(Bild: BF-Graz)
(Bild: BF-Graz)
(Bild: BF-Graz)

Drei Atemschutztrupps gingen gleichzeitig in die Brandwohnung und in das Stiegenhaus vor. Während ein Teil der Mannschaft den Brand bekämpfte und eine weitere Rauchausbreitung verhinderte, retteten andere Einsatzkräfte die Bewohner aus den oberen Geschoßen und belüfteten das Gebäude mit Lüftungsgeräten.

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Zusätzlich wurde eine Drehleiter an der Gebäudefassade in Stellung gebracht. Darüber konnten fünf Personen aus dem vierten und fünften Stock in Sicherheit gebracht werden. Vier weitere Bewohner wurden von den Atemschutztrupps mithilfe von Fluchtfiltermasken ins Freie geführt. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte ihre Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Die Brandwohnung wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Alle geretteten Personen wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt.

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