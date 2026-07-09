WM-Blamage: Nur ein DFB-Kicker dankt Nagelsmann

Julian Nagelsmann hatte vor zehn Tagen mit der DFB-Auswahl in der ersten K.-o.-Runde der WM mit 3:4 im Elfmeterschießen verloren. Unmittelbar nach dem peinlichen Ausscheiden gegen Paraguay hatte er einen Rücktritt noch ausgeschlossen. „Ich bin keiner, der wegläuft“, hatte er im Stadion in Foxborough in den USA gesagt.