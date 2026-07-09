WM-Blamage: Nur ein DFB-Kicker dankt Nagelsmann

Das kommt überraschend! Wenige Tage nach dem blamablen Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zeigen sich Deutschlands Nationalspieler beim Thema Julian Nagelsmann zurückhaltend. Nur ein Kicker dankt dem Coach, der nach dem Debakel seinen Rücktritt erklärte.
Julian Nagelsmann hatte vor zehn Tagen mit der DFB-Auswahl in der ersten K.-o.-Runde der WM mit 3:4 im Elfmeterschießen verloren. Unmittelbar nach dem peinlichen Ausscheiden gegen Paraguay hatte er einen Rücktritt noch ausgeschlossen. „Ich bin keiner, der wegläuft“, hatte er im Stadion in Foxborough in den USA gesagt.
Doch kurz darauf kam es zum Sinneswandel. Nagelsmann zog einen Schlussstrich: „Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient.“
Während der Verband sich beim 38-Jährigen bedankte, gibt es von den Spielern kaum Reaktionen. „Nach dem Aus von Nagelsmann halten sich die Auswahlspieler des DFB erstaunlich zurück“, schreibt die „Bild“.
Real-Star meldet sich zu Wort
Lediglich Antonio Rüdiger, der seinen Platz als Abwehrchef unter Nagelsmann verloren hatte, meldete sich in den sozialen Medien zu Nagelsmann zu Wort. „Danke für dein Vertrauen, deinen Einsatz und deine Expertise, Coach! Wünsche dir nur das Beste für deine weitere Karriere“, schrieb der Real-Madrid-Star zu einem Foto, das ihn mit Nagelsmann zeigt.
Mauel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Jamal Musiala und Leon Goretzka, mit denen der Coach bereits beim FC Bayern München zusammengearbeitet hatte, erwähnten Nagelsmann, der immerhin fast drei Jahre beim DFB tätig war, in ihren Postings nicht. Nur ein Zufall – oder doch ein deutliches Indiz dafür, dass es nicht mehr gepasst hatte?
Kommt nun Klopp?
Fest steht: Nun soll Jürgen Klopp kommen. Der 59-Jährige ist seit Jänner 2025 als Head of Global Soccer für die Red Bull GmbH tätig. Davor war Klopp als Trainer sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.