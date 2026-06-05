Hofer baut Logistik um Millionenbetrag aus

Der Lebensmittel-Diskonter Hofer investiert in die Warenlogistik. Es fließe „eine dreistellige Millionensumme in die weitere Optimierung des Logistiknetzwerkes in Österreich“, heißt es vom Unternehmen. Und zwar in je einen Standort in Oberösterreich sowie in Niederösterreich.
In Pinsdorf in der Nähe von Gmunden (Oberösterreich) soll ein neues Logistikzentrum von Hofer für Obst und Gemüse entstehen. Parallel wird das bestehende Logistikzentrum in Trumau (Niederösterreich) erweitert.
Fertigstellung 2028 geplant
Derzeit befindet sich das Logistikprojekt in Pinsdorf den Angaben zufolge in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen und die Fertigstellung für 2028 anvisiert. Ein Jahr später wird laut Hofer das bestehende Logistikzentrum in Trumau um ein Obst-/Gemüse-Logistikzentrum erweitert. „Mit dieser Weichenstellung setzt Hofer einen weiteren Schritt in die Zukunft für noch mehr Frische“, so Hofer-Manager Alexander Hengst.
Insgesamt betreibt der Lebensmittelhändler mit Sitz in Sattledt 540 Filialen in ganz Österreich und beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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