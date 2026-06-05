Hofer baut Logistik um Millionenbetrag aus

Fertigstellung 2028 geplant

Derzeit befindet sich das Logistikprojekt in Pinsdorf den Angaben zufolge in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen und die Fertigstellung für 2028 anvisiert. Ein Jahr später wird laut Hofer das bestehende Logistikzentrum in Trumau um ein Obst-/Gemüse-Logistikzentrum erweitert. „Mit dieser Weichenstellung setzt Hofer einen weiteren Schritt in die Zukunft für noch mehr Frische“, so Hofer-Manager Alexander Hengst.