WM: Diese Nation ist der Topfavorit auf den Titel!

Acht Teams sind noch im Rennen um den Weltmeister-Titel - doch welche Nation ist der große Favorit? Wenn es nach dem Supercomputer von Opta geht, hat Frankreich aktuell die besten Karten.
Frankreichs hochkarätige Offensive um Kylian Mbappe trifft heute (22 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Viertelfinale auf Marokko. Der Afrika-Meister ist gegen die „Equipe Tricolore“ auf Revanche für die Halbfinal-Niederlage (0:2) vor vier Jahren aus. Dennoch gehen die Franzosen als klarer Favorit in das Duell.
Neben überzeugenden Auftritten überstand Frankreich im Achtelfinale auch den Brutalo-Kick gegen Paraguay. Mit 27,3 Prozent bleibt man auch der Topfavorit auf den WM-Titel.
Favoriten-Duell im Halbfinale?
Dahinter folgt Spanien mit 21,3 Prozent. Der Österreich-Bezwinger ist bei der WM nach wie vor ohne Gegentor. Gewinnen die Iberer gegen Belgien und schlagen die Franzosen die Marokkaner, dann kommt es im Halbfinale zum direkten Duell der beiden WM-Favoriten.
Neben Spanien und Frankreich dürfen sich auch Argentinien (17,3 Prozent) und England (16,5 Prozent) gute Chancen auf den Titel ausrechnen. Während auf die „Albiceleste“ rund um Superstar Lionel Messi das Überraschungsteam aus der Schweiz wartet, müssen die „Three Lions“ gegen Norwegen ran.
Überraschen die Außenseiter?
Erling Haaland und Co. haben laut dem Supercomputer eine 6,6-prozentige Chance auf den ganz großen Coup. Schweiz, Marokko und Belgien gehen mit jeweils rund drei Prozent als große Außenseiter in die heiße Phase. Doch jeder Fußballfan weiß, eine WM ist immer für Überraschungen gut …
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