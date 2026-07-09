Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Wer macht das Rennen?

WM: Diese Nation ist der Topfavorit auf den Titel!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.07.2026 08:03
Kylian Mbappe, Lamine Yamal und Lionel Messi (von li. nach re.) – alle haben ein großes Ziel: ...
Kylian Mbappe, Lamine Yamal und Lionel Messi (von li. nach re.) – alle haben ein großes Ziel: den WM-Titel!(Bild: Krone-Collage/AFP/ANGELA WEISS, AP/Erik S.Lesser, AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Acht Teams sind noch im Rennen um den Weltmeister-Titel - doch welche Nation ist der große Favorit? Wenn es nach dem Supercomputer von Opta geht, hat Frankreich aktuell die besten Karten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Frankreichs hochkarätige Offensive um Kylian Mbappe trifft heute (22 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Viertelfinale auf Marokko. Der Afrika-Meister ist gegen die „Equipe Tricolore“ auf Revanche für die Halbfinal-Niederlage (0:2) vor vier Jahren aus. Dennoch gehen die Franzosen als klarer Favorit in das Duell.

Neben überzeugenden Auftritten überstand Frankreich im Achtelfinale auch den Brutalo-Kick gegen Paraguay. Mit 27,3 Prozent bleibt man auch der Topfavorit auf den WM-Titel.

Lesen Sie auch:
Marokko-Star Ismael Saibari fehlt im Duell mit Frankreich.
Jetzt wird‘s schwer...
Hiobsbotschaft vor Kracher: WM-Star fällt aus!
09.07.2026
Frust bei PSG-Jungstar
Zoff-Alarm bei Frankreich vor WM-Viertelfinale
09.07.2026
WM im Ticker
Ab 22 Uhr LIVE: Frankreich spielt gegen Marokko
09.07.2026

Favoriten-Duell im Halbfinale?
Dahinter folgt Spanien mit 21,3 Prozent. Der Österreich-Bezwinger ist bei der WM nach wie vor ohne Gegentor. Gewinnen die Iberer gegen Belgien und schlagen die Franzosen die Marokkaner, dann kommt es im Halbfinale zum direkten Duell der beiden WM-Favoriten.

Spanien muss gegen Belgien ran.
Spanien muss gegen Belgien ran.(Bild: AFP/THOMAS COEX, EMILEE CHINN)

Neben Spanien und Frankreich dürfen sich auch Argentinien (17,3 Prozent) und England (16,5 Prozent) gute Chancen auf den Titel ausrechnen. Während auf die „Albiceleste“ rund um Superstar Lionel Messi das Überraschungsteam aus der Schweiz wartet, müssen die „Three Lions“ gegen Norwegen ran.

Überraschen die Außenseiter?
Erling Haaland und Co. haben laut dem Supercomputer eine 6,6-prozentige Chance auf den ganz großen Coup. Schweiz, Marokko und Belgien gehen mit jeweils rund drei Prozent als große Außenseiter in die heiße Phase. Doch jeder Fußballfan weiß, eine WM ist immer für Überraschungen gut …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.07.2026 08:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
WM-Highlights
4:1 – Belgien rächt sich für Trumps Skandal-Aktion
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
152.252 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
124.520 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.527 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1166 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Salzburg
Burkiniverbot in Hotelpool „ist Diskriminierung“
819 mal kommentiert
Die Betroffenen wurden „aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert“, urteilte nun das ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Erneut Wirbel bei WM
Nach Trump-Ärger: Nächste Beschwerde der Belgier!
DJ veröffentlicht Song
„Wie versprochen“: Haaland stürmt jetzt die Charts
Gnadenlose Abrechnung
Spott nach Aus: „Er hat sich ganze WM geschont!“
Wer macht das Rennen?
WM: Diese Nation ist der Topfavorit auf den Titel!
„Krone“-Stopplicht
Fußball bleibt im Alltag die schönste Ablenkung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf