WM: Diese Nation ist der Topfavorit auf den Titel!

Überraschen die Außenseiter?

Erling Haaland und Co. haben laut dem Supercomputer eine 6,6-prozentige Chance auf den ganz großen Coup. Schweiz, Marokko und Belgien gehen mit jeweils rund drei Prozent als große Außenseiter in die heiße Phase. Doch jeder Fußballfan weiß, eine WM ist immer für Überraschungen gut …